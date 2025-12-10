Assassin's Creed Black Flag neu synchronisiert, bewertet von PEGI

HQ

Seit einiger Zeit berichten wir über die Baubeweise eines Remakes von Assassin's Creed IV: Black Flag. Von den ersten Gerüchten bis zur fast endgültigen Bestätigung scheint dieses Spiel inzwischen so gut wie bereit zur Enthüllung zu sein, da es jetzt sogar eine PEGI-Bewertung hat.

Diese Bewertung wurde von Corkben auf Twitter/X erfasst und von Eurogamer sowie anderen Seiten in den Stunden seit ihrer ersten Entdeckung berichtet. Die Bewertung ist inzwischen verschwunden, aber sobald etwas im Internet gefunden wird, bleibt es meist bestehen.

Wir sehen, dass der Titel des Spiels offenbar Assassin's Creed Black Flag Resynced sein wird, was für ein Remake ziemlich passend klingt. Außerdem hat es eine Bewertung von 18 von PEGI, was angesichts der ganzen Piratengewalt, die man anstellen kann, nicht allzu überraschend ist.

Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis dieses Spiel offiziell vorgestellt wird. Mit den bevorstehenden The Game Awards scheint das der perfekte Moment für Ubisoft zu sein, endlich zuzugeben, dass es eines der am schlechtesten gehüteten Geheimnisse im Gaming bewahrt hat.