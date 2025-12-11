Die Schöpfer von The Witness und Braid werden bei den The Game Awards neues Spiel vorstellen

HQ

Es sind fast zehn Jahre vergangen, seit Jonathan Blow und die anderen talentierten Entwickler von Thekla, Inc. ihr letztes Spiel, The Witness, veröffentlicht haben (sagen wir einfach, Braid, Anniversary Edition zählt nicht), daher haben wir sehr lange auf den Nachfolger dessen gewartet, was ich immer noch für eines der besten und denkwürdigsten Puzzlespiele aller Zeiten halte. Glücklicherweise wird das Warten bald vorbei sein.

Jonathan Blow hat ein Video auf Youtube veröffentlicht, in dem er enthüllt, dass Theklas neues Spiel in 25 Stunden bei den Game Awards vorgestellt wird. Er wird sogar bei der Show sein, daher würde es mich nicht überraschen, wenn Geoff Keighley ihn nach dem Enthüllungstrailer auf die Bühne einlädt, um uns ein wenig mehr über das Spiel zu erzählen.

Wir erfahren nicht viel über das Spiel, aber Blow sagt, dass es offensichtlich nicht wie Diablo oder Ähnliches sein wird. Nicht wirklich überraschend, wenn es vom selben Studio gemacht wird, das auch Spiele wie Braid und The Witness gemacht hat.