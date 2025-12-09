Lara Croft feiert ihr großes Comeback bei The Game Awards

HQ

Oh, Geoff, du liebst es, Spoiler zu verraten, damit die Leute einschalten, nicht wahr? Nicht, dass uns das stört, denn so können wir uns im Voraus auf einige der größten Enthüllungen der Game Awards vorbereiten. Kürzlich wurde uns mitgeteilt, dass das neue Tomb Raider bei der Veranstaltung am kommenden Donnerstag (oder in den frühen Morgenstunden des Freitags, wenn man auf der anderen Seite des Atlantiks wohnt) ein Update erhalten würde.

Zuerst über die offizielle Fortnite-Karte der Game Awards enthüllt und dann auf Geoff Keighleys Twitter/X-Account bestätigt, wird Lara Croft bei den Game Awards ihr großes Comeback feiern. Geoff sagt, wir bekommen einen "Blick auf die Zukunft einer der ikonischsten Spiele-Franchises", verrät aber keine weiteren Details.

Wird das ein filmischer Trailer für das neue Spiel sein? Sogar das Gameplay? Schwer zu sagen. Wir wissen nicht, was bei Crystal Dynamics vor sich geht, aber vieles davon war nicht großartig. Das Studio musste allein in diesem Jahr drei Entlassungsrunden durchstehen, daher ist es schwer einzuschätzen, wie weit Laras neues Abenteuer fortgeschritten sein sollte. Zumindest haben wir wahrscheinlich in ein paar Tagen eine konkretere Vorstellung vom Spiel.