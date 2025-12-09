Lego Batman: Legacy of the Dark Knight wird bei den Game Awards auftreten

HQ

Jetzt, da der Tag der Game Awards näher rückt, bekommen wir allerlei Enthüllungen für Spiele, die auf der Veranstaltung stattfinden werden. Es wird weiterhin viele Überraschungen geben, aber wir erfahren auch im Voraus, welche Spiele präsent sein werden, um den Hype aufzubauen. Ein solches Spiel ist Lego Batman: Legacy of the Dark Knight.

Der umfassende Open-World-Titel Lego Batman von TT Games war ein riesiger Spaß, als wir die Demo auf der Gamescom gespielt haben, und jetzt ist es bereit, sich erneut dem Publikum bei den Game Awards zu präsentieren.

Hoffen wir, dass wir ein Veröffentlichungsdatum für das Spiel bekommen. Im Moment plant Lego Batman: Legacy of the Dark Knight eine Veröffentlichung im Jahr 2026, aber da das neue Jahr schnell naht, wäre es schön, ein festes Datum für die Veröffentlichung dieses actiongeladenen Lego-Abenteuers in unseren Kalendern zu haben.