Exodus zeigt neuen Trailer bei The Game Awards

Wir bereiten uns seit Jahren auf Exodus ' große Weltraumreise vor. Eine, in der Zeit eine andere Variable unter ihren Charakteren ist und in der die echte Relativitätswissenschaft sehr präsent sein wird.

Das Projekt schreitet schon eine Weile voran, aber jetzt hat Certain Affinity Neuigkeiten für uns. Der offizielle Account hat gepostet, dass wir auf der Game Awards Gala in den frühen Morgenstunden des 12. Dezember einen neuen TrailerExodus sehen werden. Wir haben keine Details darüber, was es enthalten wird oder ob wir eine Vorschau auf ein mögliches Veröffentlichungsfenster bekommen werden, aber das könnte bedeuten, dass das Spiel gerade die Vorbereitungen für den Start 2026 abschließt.

Freuen Sie sich auf weitere Neuigkeiten zu Exodus ?