Der Destiny 2-Entwickler Bungie ist der letzte, der mit Entlassungen konfrontiert ist

Bungie, der Entwickler von Destiny und Destiny 2 und dem kommenden Marathon, hat in den letzten Jahren eine verleumdete Zeit hinter sich, in denen es häufig zu Verzögerungen bei der Erweiterung, mittelmäßigen neuen Inhalten (wenn auch einer brillanten Erweiterung The Final Shape) und hochrangigen Führungskräften kam, die das Studio verließen. Im letzten Jahr haben wir gesehen, wie das Studio zugegeben hat, dass es das Vertrauen der Spieler verloren hat, ein Gerücht, dass es seine Unabhängigkeit als Teil der Sony Interactive Entertainment -Familie verlieren könnte, und sogar Entlassungen, die etwa 7 % des Teams betreffen. Was den letzten Punkt betrifft, so verlieren jetzt noch mehr Entwickler ihren Job.

In einem Blogbeitrag von Bungie-Chef Pete Parsons wurde bestätigt, dass 220 Stellen bei Bungie gestrichen werden und dass dies etwa 17 % der weltweiten Belegschaft entspricht, die gestrichen werden. Es wird gesagt, dass diese Entlassungen alle Ebenen von Bungie betreffen werden, was bedeutet, dass hochrangige Führungskräfte auf dem Hackstein stehen werden, ebenso wie umweltfreundlichere Mitarbeiter.

Parsons fügt hinzu: "Heute ist ein schwieriger und schmerzhafter Tag, besonders für unsere scheidenden Kollegen, die alle wichtige und wertvolle Beiträge für Bungie geleistet haben. Unser Ziel ist es, sie mit größter Sorgfalt und Respekt zu unterstützen. Für alle, die von diesem Stellenabbau betroffen sind, bieten wir ein großzügiges Ausstiegspaket an, das Abfindungen, Boni und Krankenversicherung umfasst.

"Mir ist klar, dass das alles eine harte Nachricht ist, vor allem nach dem Erfolg, den wir mit 'The Final Shape' erlebt haben. Aber da wir uns im letzten Jahr mit den allgemeinen wirtschaftlichen Realitäten auseinandergesetzt haben und nachdem wir alle anderen Optionen zur Risikominderung ausgeschöpft haben, ist dies zu einer notwendigen Entscheidung geworden, um unser Studio und unser Geschäft mit realistischeren Zielen und tragfähigeren Finanzen neu auszurichten."

Parsons nutzt diese Nachricht auch, um zu bestätigen, dass einige zusätzliche Änderungen bei Bungie vorgenommen werden, und hier kommt der frühere Punkt über den Verlust der Unabhängigkeit bei Sony wieder ins Spiel. Es wird darauf hingewiesen, dass in den nächsten Quartalen 155 Arbeitsplätze (etwa 12 % der Gesamtbelegschaft) in SIE integriert werden und dass weitere Mitarbeiter mit der Entwicklung eines neuen PlayStation Studios Studios beauftragt werden, um bei der Arbeit an "einem Actionspiel, das in einem brandneuen Science-Fantasy-Universum spielt" zu helfen.

Als er noch einmal über die Entlassungen spricht, erklärt Parsons, wie es dazu kam: "Seit über fünf Jahren ist es unser Ziel, Spiele in drei dauerhaften, globalen Franchises zu veröffentlichen. Um dieses Ziel zu erreichen, haben wir mehrere Inkubationsprojekte ins Leben gerufen, die jeweils mit leitenden Entwicklungsleitern aus unseren bestehenden Teams besetzt sind. Irgendwann stellten wir fest, dass dieses Modell unsere Talente zu stark ausreizte und unsere Studio-Support-Strukturen auf ein größeres Niveau skalieren musste, als wir angesichts unserer beiden Hauptprodukte in der Entwicklung - Destiny und Marathon - realistisch unterstützen konnten.

"Darüber hinaus lief unsere rasante Expansion im Jahr 2023 kopfüber in eine breite wirtschaftliche Abschwächung, einen starken Abschwung in der Spieleindustrie, unseren Qualitätsmangel bei Destiny 2: Lightfall und die Notwendigkeit, sowohl The Final Shape als auch Marathon die nötige Zeit zu geben, um sicherzustellen, dass beide Projekte die Qualität liefern, die unsere Spieler erwarten und verdienen. Wir waren zu ehrgeizig, unsere finanziellen Sicherheitsmargen wurden in der Folge überschritten, und wir begannen, rote Zahlen zu schreiben.

"Nachdem sich dieser neue Kurs abzeichnete, wussten wir, dass wir unseren Kurs und unser Tempo ändern mussten, und wir haben alles in unserer Macht Stehende getan, um das heutige Ergebnis zu vermeiden. Trotz der umfassenden Anstrengungen, die unsere Führungs- und Produktteams unternommen haben, um unsere finanziellen Herausforderungen zu lösen, waren diese Schritte einfach nicht ausreichend."

Es wird immer noch rund 850 Mitarbeiter bei Bungie geben, die an Destiny (keine ausdrückliche Erwähnung von Destiny 2, vielleicht bedeutet dies also wieder ein drittes Spiel?) und Marathon arbeiten, aber zweifellos wird diese massive Veränderung in den absehbaren Jahren trotzdem zu spüren sein.