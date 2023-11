Destiny 2: The Final Shape offiziell auf Juni verschoben

HQ

Als Jason Schreier von Bloomberg letzten Monat die Nachricht über Entlassungen bei Bungie verbreitete, behauptete er auch, dass die kommende Erweiterung The Final Shape von Destiny 2 vom 27. Februar auf Juni verschoben wurde. Die Entlassungen wurden kurz darauf bestätigt, aber das Studio war weniger gesprächig über die angebliche Verzögerung. Dafür gibt es offensichtlich einen Grund.

Bungie bestätigt endlich, dass Destiny 2: The Final Shape auf den 4. Juni verschoben wurde. Die offizielle Begründung lautet, dass sie "mehr Zeit brauchen, um genau das zu werden, was wir wollen" und "um eine noch größere und mutigere Vision zu liefern, von der wir hoffen, dass sie in den kommenden Jahren in Erinnerung bleibt und geschätzt wird".