Mir fällt kein Beispiel für ein Spiel ein, das versucht hat, das zu tun, was Destiny 2: The Final Shape getan hat. Diese Erweiterung, das letzte Kapitel der Licht- und Dunkelheit-Saga, dient als Abschluss von fast 10 Jahren Erzählung, ein Schlusspunkt, der auch als Team-Up und Moment auf Avengers-Endgame-Niveau fungiert. Während wir einige Spiele gesehen haben, die ähnliche Dinge tun, vielleicht in Form von Trilogien oder sogar großen Erweiterungsauszahlungen, wie es in World of Warcraft der Fall ist, ist The Final Shape der Moment, auf den die Spieler gewartet haben, seit sie 2014 zum ersten Mal im Kosmodrom erwachten. Zu sagen, dass diese Erweiterung notwendig war, um die Landung zu halten, ist vielleicht eine Untertreibung. Zum Glück tat es das.

Destiny 2: The Final Shape ist vielleicht der beste Destiny-Inhalt, den wir je hatten. Dies ist nicht nur ein passender und sehr vollständiger Abschluss einer langen Saga, die zweifellos viele gerne als Ausgangspunkt und als einen Ort betrachten werden, an dem sie die Reise ihres Hüters beenden können, sondern es ist auch der Höhepunkt jahrelanger Gameplay-Innovationen und -Verbesserungen und Anspielungen auf die Bemühungen eines Jahrzehnts. Es ist der perfekte Liebesbrief an das, was Destiny 2 immer wieder geliefert hat, und zwar auf eine Weise, die mühelos unterhaltsam und spannend ist.

Die Geschichte ist sowohl massiv als auch emotional komplex. Bungie hat es geschafft, in dieser Erweiterung so viele lose Enden auf einmal zu verbinden, geliebten Charakteren den Abschied zu geben, den sie verdienen, Schurken und Bosse auf äußerst überwältigende und bedrohliche Weise zu präsentieren und gleichzeitig den Weg in die Zukunft zu ebnen und die Tür zu neuen Abenteuern und Charakterbögen zu öffnen. Die Erzählung und der Schreibstil sind durchdacht und spannend, und die Art und Weise, wie Bungie das Gameplay mit Zwischensequenzen und Dialogsequenzen verwebt, macht The Final Shape zum Höhepunkt der Destiny 2-Geschichte.

Das spiegelt sich auch im Leveldesign wider. Das Pale Heart of the Traveler ist vielleicht der beste Ort, den wir bisher gesehen haben, und zwar aus einer Vielzahl von Gründen. Das Leveldesign ist so präsentiert, dass du auf eine Reise in die Vergangenheit durch Orte mitgenommen wirst, die deine Reise im Laufe der Jahre geprägt haben. Sei es das Kosmodrom, der ursprüngliche Turm, Europa, die Träumende Stadt, Io, diese Kampagne führt euch an Orte, die von vielen beliebten Orten inspiriert sind, und bietet sie mit Vertikalität und Tiefe, wie wir sie zum ersten Mal in Destiny 2: Lightfall gesehen haben. Und das gilt auch für die Art und Weise, wie die Levels in Bezug auf Community und Action angeboten werden, da sich jede Multiplayer-Aktivität und -Mechanik so aktualisiert und modernisiert anfühlt, dass sich die Erkundung von The Pale Heart auf eine Weise lohnenswert und wirkungsvoll anfühlt, wie es bei Lightfalls Neomuna oder einem der Orte davor nie der Fall war.

Tatsächlich hat sich Bungie eindeutig entschieden, die Stützräder von Destiny 2 hier komplett abzunehmen, da das Spiel viel komplizierter und lohnender ist. Das mag für neue Spieler ein Ärgernis und ein bisschen überwältigend sein, aber für diejenigen, die seit dem ersten Tag auf dieser Reise sind, ist es genau das, was wir uns schon immer gewünscht haben; lohnende Aktivitäten, die die Macht und das Potenzial unseres Hüters herausfordern und wirklich erweitern. Sei es das neue Pathfinder-Herausforderungssystem, das die Erkundung in The Pale Heart (und sogar rituelle Aktivitäten) lohnender und interessanter macht, als nur Kopfgelder abzuhaken, bis hin zu den verschiedenen neuen Spielmodi wie Overthrow und dem 12-Spieler-Excision, The Pale Heart ist die Art von Ort, der nach ein paar Wochen, in denen man in jeden Winkel eingetaucht ist, Sie haben immer noch das Gefühl, kaum an der Oberfläche dessen gekratzt zu haben, was es wirklich zu bieten hat.

Die neue Unterklasse von Prismatic ist auch sehr ähnlich, da dies wirklich die ultimative Machtfantasie ist. Die Möglichkeit, Licht- und Dunkelheitsfähigkeiten miteinander zu kombinieren, macht sie zu einer wirklich überzeugenden und tödlichen Alternative, die so viel Kreativität und eine solche Tiefe beim Buildcrafting bietet, dass wir in den kommenden Monaten erstaunliche Möglichkeiten sehen werden, die Meta mit dem Schaden pro Sekunde zu durchbrechen. Umso mehr, wenn sie mit den neuen Waffen, Ausrüstungsgegenständen und exotischen Gegenständen in Einklang stehen, die eingeführt und mit einigen der besten, aufregendsten und frischesten Questreihen hinzugefügt wurden, die wir je in einem Destiny-Spiel hatten. Die mechanische Tiefe und das Können, die Bungie in The Final Shape zum Ausdruck bringt, sind in ihrer Vielfalt und Schwierigkeit fast rätselhaft, und das alles bedeutet, dass es nie langweilig wird, während man sich durch diese Mega- und Tiefenerweiterung arbeitet.

Ich würde sagen, dass die feindliche Fraktion des Schreckens zwar einige neue Elemente und Gameplay-Mechaniken mit sich bringt, die es zu überwinden und zu erobern gilt, sich aber nicht ganz von den anderen aktuellen Fraktionen abhebt. Viele der neuen Gegnertypen, wie z. B. der Weber, ähneln zu sehr den Psionen, und die meisten ihrer Angriffe fühlen sich etwas zu vertraut und einfach an, um sie zu beeindrucken und sich von all den anderen auffälligen und aufregenden neuen Features und Elementen in dieser Erweiterung abzuheben. Sicher, die Bosse und größeren Feinde sind ziemlich cool, aber was das Spieldesign angeht, stehen die Peiniger von Lightfall immer noch fest an der Spitze der Tödlichkeitstabelle.

Aber dass der Schrecken ein wenig einfach ist, ist in Ordnung, da man mit neuen und wiederkehrenden Mechaniken so überfordert ist, dass es nie ein großes Problem darstellt. Erinnerst du dich an die eiskalte Mechanik von Destiny 2: Beyond Light, die seitdem im Grunde nie mehr verwendet wurde? Was ist mit der durchdringenden Dunkelheit aus Destiny 2: Die Hexenkönigin? Wie wäre es mit dem Mote-System von Gambit? Viele wichtige und interessante Mechaniken aus der Vergangenheit wurden in The Final Shape eingearbeitet, und zwar auf eine Weise, die sowohl interessant als auch wichtig ist. Bungie hat es auch geschafft, jedes System durchdacht und lehrreich zu präsentieren, so dass die Spieler fest auf die anspruchsvolleren Aufgaben nach der Hauptkampagne von The Final Shape vorbereitet waren, d.h. im Raid und der neuen exotischen Zwei-Spieler-Mission, die einfach nur brillant und spielenswert ist, selbst wenn man sich mit einem Fremden anstellen und tatsächlich mit jemandem sprechen muss, den man noch nie zuvor getroffen hat! Gruseliges Zeug, oder?

Destiny 2: The Final Shape ist nicht jedermanns Sache, es ist für die Veteranen und die Spieler, die Jahr für Jahr an diesem Spiel festgehalten haben, und genau das macht es zu einem so brillanten Endprodukt. Es ist randvoll mit Inhalten, hat enorm wirkungsvolle und wichtige Story-Entwicklungen, geht Risiken ein, die sich mit Mechanik und Gameplay auszahlen, und das alles an einem neuen Ort, der vor Nostalgie trieft und gleichzeitig mühelos wunderschön ist. Ich bin mir nicht sicher, was die Zukunft für Destiny bereithält, aber ich kann mit Sicherheit sagen, dass The Final Shape mir die Schlussfolgerung gegeben hat, nach der ich gesucht und nach der ich mich gesehnt habe, so sehr, dass ich jetzt bereit bin, über das Sonnensystem hinauszugehen und zu sehen, was der Rest dieses großen, schönen und gefährlichen Universums zu bieten hat. Bravo Bungie.