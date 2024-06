Hat der Creative Director von Destiny 2 gerade Destiny 3 angeteasert?

HQ

Da Destiny 2: The Final Shape heute sein Debüt feiert, fragen sich viele, was mit dem Sci-Fi-Fantasy-Franchise passieren wird, wenn dieses Jahr an Inhalten in den Büchern steht. Wird es weitere Unterstützung geben oder werden alle Augen auf Destiny 3 wechseln? Während Bungie noch nicht wirklich darüber gesprochen hat, hat der Executive Creative Director des Spiels einen sehr eigenartig formulierten X-Beitrag veröffentlicht.

Luke Smith strömte in die sozialen Medien, um über den Meilenstein von The Final Shape und die Anstrengungen, die in den letzten 10 Jahren darin gesteckt wurden, zu sprechen, und in diesem Beitrag schrieb er das Wort "Hope" dreimal zufällig groß.

Vielleicht ist dies eine Art Teaser für die Zukunft von Destiny oder etwas völlig Irrelevantes. Wie auch immer, wir wissen, dass die Leute bei Bungie es lieben, zukünftige Inhalte zu necken und anzudeuten, also würden wir dies nicht als etwas Zufälliges abtun.

