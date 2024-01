Destiny 2-Direktor verlässt Bungie

HQ

Destiny 2 wird später in diesem Jahr mit The Final Shape seine bisher größte Erweiterung erleben, aber der Mann, der seit 2020 an der Spitze des Shooters steht, tritt zurück, um neue Abenteuer zu erleben.

Joe Blackburn erklärte in einer Reihe von Beiträgen auf Twitter/X, dass der nächste Monat seinen Abschied markieren wird, sowie den Beginn einer großen Testphase für die neue Destiny 2-Erweiterung. "Dieser [Spieltest] wird für mich persönlich besonders bedeutsam sein, da er auch dazu dienen wird, die Fackel des Game Directors von Destiny 2 an die nächste Ära der Führung weiterzugeben, während ich mich auf ein neues Abenteuer außerhalb der Mauern von Bungie begebe", schreibt Blackburn.

Bungie-Designer Tyson Green wird nächsten Monat die Rolle übernehmen. "Vom Halo-PvP bis hin zur Entwicklung exotischer Waffen in D1 ist Tyson seit Mythos 2 ein wichtiger Teil von Bungies Vermächtnis." Blackburn schrieb über seinen Nachfolger.

Bist du traurig, Blackburn gehen zu sehen? Was glaubst du, wie Tyson Green Destiny 2 leiten wird?