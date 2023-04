Bungie über Destiny 2: Lightfall: "Es ist klar, dass wir bei einigen unserer Ziele das Ziel verfehlt haben"

HQ

Während Destiny 2: Lightfall eine solide Erweiterung ist, hat es dem stellaren Destiny 2: The Witch Queen aus dem letzten Jahr nicht gerecht geworden. Zu diesem Schluss sind wir in unserer Rezension gekommen, die Sie hier lesen können.

Aber jetzt, da die Erweiterung seit etwa sechs Wochen verfügbar ist, hat Bungie begonnen, darüber nachzudenken, was es geliefert hat, und in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag gab der Entwickler zu, dass Lightfall nicht so ins Schwarze getroffen hat, wie es beabsichtigt war.

Wie in dem Beitrag erwähnt, erklärte Bungie: "Mit einer soliden Menge an Daten, die wir jetzt haben, ist es klar, dass wir einige unserer Ziele verfehlt haben und Aktualisierungen auf der Grundlage von konstruktivem Feedback vornehmen mussten."

Was das betrifft, so konzentriert sich Bungie hauptsächlich auf die Aktualisierung und Optimierung des fehlerhaften Guardian Ranks-Systems und der Commendations-Suite, wobei einige dieser Änderungen in der nächsten Saison eintreffen, wenn diese Ende Mai beginnt.

Während Sie hier über die genauen Feinigkeitspläne von Bungie lesen können, hat sich der Entwickler mit einer Nachricht verabschiedet, in der er sich bei den Spielern für ihre konstruktive Kritik bedankt.

"Der Aufbau sozialer Systeme ist immer eine Herausforderung. Selbst in einem Studio mit Hunderten von Leuten weiß man nie, wie sich die Dinge in der realen Welt verhalten werden, bis wir es in die Hände der Spieler legen. Das Beste an dieser Community ist, dass Sie keine Angst haben, uns Input zu geben! Konstruktives Feedback ist immer willkommen und unerlässlich, um die Dinge für alle in den bestmöglichen Zustand zu bringen, und wir werden unsere Systeme weiterhin überwachen und weiterentwickeln, damit sie unsere Ziele erreichen können."

