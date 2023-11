Bungie: "Wir wissen, dass wir viel von eurem Vertrauen verloren haben"

HQ

Bungie war in der vergangenen Woche aus den falschen Gründen in den Schlagzeilen, da der Entwickler kürzlich rund 100 seiner Mitarbeiter entlassen hat, weil Destiny 2 die Erwartungen nicht erfüllt hat. Dies führte auch zur Verzögerung der nächsten und letzten Erweiterung in der Light and Darkness Saga des Spiels, da Destiny 2: The Final Shape von Februar auf Juni verschoben wurde, während das andere Spiel des Studios, Marathon, auf 2025 verschoben wurde. Auf einige dieser Entwicklungen hat sich Bungie nun in einem neuen Blogbeitrag eingelassen.

Anstelle des regulären This Week in Destiny-Blogs hat Bungie einen mit dem Titel "Unser Weg nach vorne" veröffentlicht, in dem der Entwickler ausdrücklich erklärt:

"Wir möchten euch für euer Feedback und eure Bedenken zu Lightfall und den letzten Saisons sowie für eure Reaktionen auf die Enthüllung von The Final Shape bedanken. Wir wissen, dass wir viel von Ihrem Vertrauen verloren haben. Das Schicksal muss überraschen und erfreuen. Wir haben das nicht genug getan, und das wird sich ändern."

Auf die Frage, wie Bungie seine Beziehung zu seinen Fans reparieren will, fügte der Entwickler hinzu: "Für uns ist der Weg nach vorne klar: Wir müssen The Final Shape zu einem unvergesslichen Destiny-Erlebnis machen. Wir wollen etwas bauen, das neben den besten Spielen, die wir je gemacht haben, angesehen wird."

Bungie gibt an, dass selbst nach den Entlassungen derzeit rund 650 Leute an The Final Shape arbeiten und dass wir in den kommenden Wochen mehr darüber wissen werden, wie das Spiel kurzfristig angepasst wird und mit der nächsten Saison beginnt, die Ende November beginnt.