Bestätigte Termine für den neuen F1-GP von Spanien in Madrid: MADRING eröffnet im September 2026

Mit der Bekanntgabe des Formel-1-Kalenders 2026 kennen wir endlich die Antwort auf eine der am häufigsten gestellten Fragen: Wann wird der neue GP von Spanien in Madrid in den Kalender passen?

Im Jahr 2026 endet das Rennen in Barcelona-Catalunya auf der Rennstrecke von Montmeló und die neue Stadtstrecke in Madrid, die bis mindestens 2035 im Kalender bleiben wird. Während der GP von Spanien normalerweise im späten Frühling stattfindet (dieses Jahr fand er am 1. Juni statt), findet der neue GP von Spanien in Madrid im Spätsommer statt: Die erste Ausgabe findet zwischen dem 11. und 13. September 2026 statt.

Am vergangenen Wochenende fand in Madrid eine Roadshow statt, die den Stadtkurs (mit noch im Bau befindlichen Ständen) zeigte, auf dem Sie Carlos Sainz beim Fahren zusehen können.

Um Platz für alle Rennen zu schaffen, ersetzte Madrid in diesem Jahr Imola. Barcelona, das noch ein Jahr Vertrag hat, wird auch 2026 bestehen bleiben, aber danach wird erwartet, dass es weg ist, da F1-CEO Stefeano Home nicht zwei Grand Prix im selben Land haben möchte (die USA sind mit drei Jahren Miami, Austin und Las Vegas die Ausnahme).

Da Thailand ebenfalls an einer Rennstrecke arbeitet, wird Bangkok vielleicht 2028 den vakanten Platz Barcelonas einnehmen, wobei es Zweifel daran gibt, was 2027 passieren könnte. Viele Fahrer, darunter Fernando Alonso und Carlos Sainz, haben den Wunsch geäußert, dass Barcelona bleibt, auch wenn Madrid es unmöglich machen könnte...