Formel-1-Chef ist der Meinung, dass Italien nicht zwei Formel-1-Rennen gleichzeitig haben sollte

HQ

Der Große Preis der Emilia Romagna, der häufig als Imola bekannt ist, kehrte 2020 in den F1-Kalender zurück. Nun gibt es zwei Formel-1-Rennen in Italien, was für Stefano Domenicali, den CEO der Formel 1, schwer zu rechtfertigen ist. "Es wird immer schwieriger, zwei Rennen im selben Land zu haben, weil das Interesse an der Formel 1 wächst und es eine Situation ist, mit der wir uns in den kommenden Monaten auseinandersetzen müssen", sagte er gegenüber RAI (via ESPN).

Domenicali, der in Imola geboren wurde, sagte dem italienischen Radio, dass es unwahrscheinlich sei, dass der Große Preis von Imola und Monza gemeinsam im Kalender stattfinden werde. Der Große Preis von Italien, eines der ältesten Rennen der Welt, wurde die meiste Zeit in Monza, der geistigen Heimat von Ferrari, ausgetragen. Im Jahr 2020 wurde jedoch aufgrund der Covid-19-Pandemie, die den Kalender ändern musste, ein zweites Rennen in Imola hinzugefügt (wo 1980 der GP von Italien stattfand), und es wird seitdem im Kalender gehalten, außer im Jahr 2023, als Überschwemmungen die Region verwüsteten.

Damit ist Italien das einzige Land in Europa, in dem zwei Formel-1-Rennen ausgetragen werden. Doch mit dem weltweit steigenden Interesse an der Formel 1 will der Wettbewerb die Rennen auf andere Kontinente verlegen.

Zu den kommenden neuen Strecken in der Formel 1 gehören der Stadtkurs von Madrid im Jahr 2026 (der Barcelona im Kalender ersetzen wird, obwohl sich beide 2026 überschneiden werden) und ein möglicher Stadtkurs in Bangkok im Jahr 2028. Es gibt Gerüchte über einen zweiten Grand Prix für China und eine Rückkehr nach Afrika.