Formel-1-Kalender 2026 enthüllt: alle Änderungen bei Terminen und Grand Prix

HQ

Wir haben noch nicht einmal die Halbzeit der Formel-1-Saison 2025 hinter uns, aber der vollständige Rennkalender für das nächste Jahr wurde veröffentlicht. Die nächste Saison wird mit Änderungen gefüllt sein, darunter neue Vorschriften in Bezug auf Luftregeln und Triebwerke, die mit nachhaltigen Kraftstoffen betrieben werden. Es wird auch ein neues Team, Cadillac, willkommen heißen.

Die Formel-1-Saison 2026 beginnt am 6. und 8. März, wobei Australien erneut das Eröffnungsrennen ist und am 4. und 6. Dezember wieder in Abu Dhabi endet. Die Saison wird eine neue Strecke, Madrid, begrüßen, die im September stattfinden wird, während der Große Preis von Barcelona vielleicht zum letzten Mal im Juni stattfinden wird. Durch die Aufnahme Madrids wird Imola aus dem Kalender gestrichen

Weitere Änderungen im Kalender zielen darauf ab, den Güterverkehr zwischen den Kontinenten zu reduzieren, wie z. B. die Verschiebung des Großen Preises von Kanada (der in dieser Saison an diesem Wochenende stattfindet) nach vorn im Kalender 2026, Ende Mai (wird jetzt zur gleichen Zeit wie das Indy 500 stattfinden), der Tausch der Plätze mit Monaco und die Austragung des Grand Prix des gesamten Sommers in Europa, von Monaco am 7. Juni nach Madrid am 13. September.

Formel 1 Kalender 2026:



6.-8. März: Australien, Melbourne



13.-15. März: China, Shanghai



27.-29. März: Japan, Suzuka



10.-12. April: Bahrain, Sakhir



17.-19. April: Saudi-Arabien, Dschidda



1.-3. Mai: USA, Miami



22.-24. Mai: Kanada, Montreal



5.-7. Juni: Monaco, Monaco



12.-14. Juni: Spanien, Barcelona-Katalonien



26.-28. Juni: Österreich, Spielberg



3.–5. Juli: Großbritannien, Silverstone



17.-19. Juli: Belgien, Spa-Francorchamps



24.-26. Juli: Ungarn, Budapest



21.-23. August: Niederlande, Zandvoort



4.-6. September: Italien, Monza



11.-13. September: Spanien, Madrid



25.-27. September: Aserbaidschan, Baku



9.-11. Oktober: Singapur, Singapur



23.-25. Oktober: USA, Austin



30. Oktober - 1. November: Mexiko, Mexiko-Stadt



6.–8. November: Brasilien, São Paulo



19.-21. November: USA, Las Vegas



27.-29. November: Katar, Lusail



4.–6. Dezember: Abu Dhabi, Yas Marina



"2026 wird eine neue Ära für die Formel 1 sein, in der wir ein brandneues Reglement für unseren Sport, die Autos und die Motoren erleben werden, die zu 100 % mit nachhaltigem Kraftstoff betrieben werden. Wir freuen uns, Madrid im Kalender willkommen zu heißen und große Automobilmarken wie Audi, Cadillac und Ford in der Formel 1 zu sehen", sagte Stefano Domenicali, Präsident und CEO der Formel 1.