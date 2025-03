Formel 1 erwägt Bau eines Stadtkurses in Bangkok für 2028

HQ

Thailand könnte das nächste große Ziel in der Formel 1 werden. Nach der Aufnahme Madrids in die Saison 2026 könnte Thailand das nächste neue Land sein, das einen Grand Prix ausrichtet: Stefano Domenicali, CEO der Formel 1, traf sich diese Woche mit dem thailändischen Premierminister Paetongtarn Shinawatra, um die Möglichkeit eines neuen Grand Prix in Bangkok zu prüfen, der 2028 in den Kalender aufgenommen werden könnte, wenn eine Machbarkeitsstudie dies für angemessen hält.

Auf diese Weise könnte die Formel 1 zum ersten Mal Thailand erreichen und ihre Position im asiatisch-pazifischen Raum stärken, ein strategischer Schritt, von dem beide Seiten profitieren könnten. Thailand ist bereits Gastgeber eines jährlichen MotoGP-Rennens auf der Rennstrecke von Buriram im Norden Thailands, aber für die Formel 1 könnte es sich über Motorsport in Bangkok in einen Stadtkurs verwandeln.

Domenicali sagte, sie freue sich, die thailändische Premierministerin und ihr Team zu treffen, um "ihre beeindruckenden Pläne, ein Rennen in Bangkok auszurichten", zu besprechen. "Ich freue mich darauf, unsere Gespräche in den kommenden Wochen und Monaten fortzusetzen." Domenicali, der für mindestens fünf weitere Jahre als F1-CEO tätig sein wird, wird die Schaffung dieses potenziellen neuen Formel-1-Grand-Prix beaufsichtigen, der ihre Präsenz im asiatisch-pazifischen Raum verlängern würde: Derzeit finden 4 der 24 jährlichen Rennen auf dem Kontinent statt.