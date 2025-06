Sehen Sie, wie Carlos Sainz vor seinem Debüt 2026 zum ersten Mal auf dem Formel-1-Stadtkurs von Madrid fährt

HQ

Carlos Sainz war der erste Formel-1-Fahrer, der die neue Formel-1-Strecke in Madrid testete, die in den Straßen rund um die Pavillons des Madrider Kongresszentrums IFEMA stattfand. Berichten zufolge nahmen über 70.000 Menschen an der "Roadshow" teil, an der auch andere Fahrer wie der Formel-2-Fahrer Pepe Martí oder die Formel-3-Fahrerin Mari Boya und sogar andere Gäste wie der ehemalige Real Madrid-Spieler Roberto Carlos teilnahmen.

Die 5.474 km lange Strecke mit 20 Kurven und dem Namen "Madring" wird von 2026 bis 2035 Austragungsort des Großen Preises von Spanien sein.

https://www.youtube.com/watch?v=4fblrMUYRig&t=2530s&ab_channel=MADRING

Die Probleme mit dem Formel-1-Grand-Prix von Madrid

Die Änderung war unter den Anwohnern aufgrund des Lärmpegels, der Umweltverschmutzung und der Ankunft von Zehntausenden von Menschen umstritten, hat aber auch die Motorsportwelt in Spanien gespalten, da dies wahrscheinlich das Ende der Formel 1 in Barcelona bedeuten wird, wo der aktuelle GP von Spanien stattfindet (und auch im nächsten Jahr noch gefeiert wird). da ihr Vertrag im selben Jahr endet, endet der Vertrag mit Madrid). Einige Fahrer, wie Fernando Alonso, haben den Wunsch geäußert, dass die Formel 1 in Barcelona bleibt, aber es ist selten, dass zwei Grand Prix im selben Land ausgetragen werden.

Es gibt Ausnahmen (die Vereinigten Staaten haben drei, Austin, Miami und Las Vegas) und Italien hat zwei (Imola-Emilia Romagna und Italien GP in Monza), aber F1-CEO Stefano Domenicali hatte zuvor angedeutet, dass es unfair ist, dass ein und dasselbe Land zwei Grand Prix ausrichtet, angesichts des wachsenden Interesses auf der ganzen Welt.

Sicher ist, dass Madrid für das nächste Jahrzehnt ein Teil der Formel-1-Tour sein wird. Sind Sie gespannt auf die Rennen auf dieser neuen Strecke?