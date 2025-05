Warum findet das Play-In der Klub-WM zwischen dem LAFC und dem Club América so spät statt?

HQ

Während die meisten europäischen Fußballfans gespannt auf das Champions-League-Finale am Samstag zwischen PSG und Inter warten, findet am Samstag, den 31. Mai, im BMO Stadium in Los Angeles ein weiteres großes Fußballspiel statt: ein "Play-in" zwischen Los Angeles FC und Club América. Ein Klub mit einer gerade einmal siebenjährigen Geschichte (die Premierensaison des LA FC war 2018 und der FC gewann 2019 den Fanschild der MLS) gegen einen der Gründer der mexikanischen Liga vor 108 Jahren.

Und warum geraten sie aneinander? Denn einer von ihnen wird nächsten Monat an der Klub-WM teilnehmen. Sie werden den Club León ersetzen, der im März disqualifiziert wurde, da er sich im Besitz der Grupo Pachuca befand, zu der auch Pachuca gehört, eine Mannschaft, die ebenfalls am Wettbewerb teilnimmt. Die FIFA ist gegen Mehrbesitz, und in diesem Fall könnte der Besitz von zwei teilnehmenden Vereinen zu Interessenkonflikten führen. Trotz ihrer Proteste disqualifizierte die FIFA den Club León, der sich mit sportlichen Verdiensten für den Wettbewerb qualifiziert hatte (León gewann 2023 den CONCACAF Champions Cup – Pachuca gewann 2024–).

Um einen Ersatz zu finden, wählte die FIFA Club América, das bestplatzierte Team in der Rangliste der FIFA Klub-Weltmeisterschaft am Ende des CONCACAF Champions Cup 2024. und LAFC, Vizemeister der CONCACAF Champions League 2023, verlor gegen León.

Der Sieger steigt in die Gruppe D ein, die neben Flamengo und Espérance Sportive de Tunis gegen den jüngsten Conference-League-Meister Chelsea antritt. Das Spiel findet am 31. Mai um 19:30 Uhr Ortszeit in Los Angeles statt (das wäre 4:00 Uhr am 1. Juni in MESZ, 3:00 Uhr in britischer Sommerzeit), also werden wir Ihnen am Sonntag sagen, wer am 16. Juni gegen Chelsea antritt.