Alles, was Sie über das Champions-League-Finale wissen müssen: Datum, Uhrzeit und wer ist der Favorit?

Endlich ist die Saison 2024/25 fast vorbei. Nach dem Conference-League-Finale steht nur noch das Champions-League-Finale auf dem Programm, das Finale des höchsten europäischen Fußballvereinswettbewerbs zwischen Paris Saint-Germain und Inter Mailand.

Das Finale findet am kommenden Samstag, 31. Mai, um 21.00 Uhr Ortszeit in München in der Allianz Arena, der Heimat des FC Bayern München, statt. Das ist 20:00 Uhr BST in Großbritannien.

Haben sie schon einmal gewonnen?

Inter Mailand hat den Europapokal der Landesmeister dreimal gewonnen: 1964, 1965 und zuletzt 2010, als sie Bayern München ausschalteten. Drei weitere Male erreichten sie das Finale, zuletzt 2023, wo sie gegen Manchester City verloren.

Im Falle von Paris Saint-Germain wäre es der erste Europapokal der Landesmeister. Am nächsten kamen sie 2020, als sie das Finale gegen Bayern München verloren.

Welches ist der Favorit?

Theoretisch kann PSG als Favorit angesehen werden. Sie waren in diesem Jahr eine der beständigsten Mannschaften des Wettbewerbs und im Halbfinale schalteten sie Arsenal mit 3:1 nach Hin- und Rückspiel aus und lagen nie zurück. In Frankreich haben sie auch den französischen Pokal und die französische Liga mit 19 Punkten Vorsprung gewonnen.

Inter eliminierte in diesem Jahr einen der Favoriten, Barcelona, aber in einem viel engeren Halbfinale voller Wendungen und gewann mit 7:6 nach Agregate durch ein Tor in letzter Minute. Im Inland verpassten sie die anderen tw0-Trophäen, die Coppa Italia und die Serie A, die italienische Liga, und verloren nur einen Punkt gegen Napoli.

Wo kann ich das Champions-League-Finale sehen?

Wenn Sie das am meisten erwartete Fußballspiel des Jahres nicht verpassen möchten (das einen speziellen Remix von Linkin Park enthält), sollten Sie unbedingt überprüfen, welcher Sender das Finale in Ihrem Land spielt. In Großbritannien ist es auf TNT Sports zu sehen. Hier ist eine Liste anderer Sender auf dem gesamten Kontinent, aber Sie können die vollständige Liste hier sehen.



Österreich: Sky Austria, Canal+



Belgien: DPG Media, RTL Belgium, Proximus



Kroatien: HRT, Arena Sport



Tschechien: TV Nova



Dänemark: Viaplay



Finnland: Telia



Frankreich: Canal+, M6



Deutschland: DAZN, ZDF



Griechenland: Cosmote TV, AlterEgo



Italien: Sky



Niederlande: Ziggo Sport



Norwegen: TV2 Norwegen



Polen: Canal+



Portugal: Sport TV



Republik Irland: RTE, Saran Media



Spanien: Telefonica, RTVE



Schweden: Viaplay



Vereinigtes Königreich: TNT Sports, BBC