Was ist die FIFA Klub-Weltmeisterschaft und warum ist sie umstritten: das neue Format, erklärt

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, ein Wettbewerb, der im Jahr 2000 ins Leben gerufen wurde, kehrt im kommenden Sommer mit einem brandneuen Format zurück, das einige Kontroversen ausgelöst hat, da es den Fußballkalender für einige Mannschaften bis Mitte Juli 2025 verlängert, so dass sie nur einen Monat Pause haben und die Gesundheit der Spieler gefährden.

Zwischen dem 15. Juni und dem 13. Juli 2025 spielen 32 Mannschaften aus der ganzen Welt in den Vereinigten Staaten um die Chance, eine Trophäe zu gewinnen, an der traditionell nur sieben Mannschaften teilnehmen, die jeweiligen Gewinner der Pokale AFC (Asien), CAF (Afrika), CONCACAF (Nordamerika), CONMEBOL (Lateinamerika), OFC (Ozeanien) und UEFA (Europa) sowie ein zweiter Verein aus dem Gastgeberland. UEFA- und CONMEBOL-Teams schafften direkt den Sprung ins Halbfinale.

Anstatt also ein jährliches Turnier im Kurzformat zu sein, das nicht viel Interesse geweckt hat, wird die FIFA Klub-Weltmeisterschaft ein Wettbewerb alle vier Jahre sein, ähnlich wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft, wobei sich die Klubs durch den Gewinn der vorherigen Kontinentalpokale (wie Champions League oder Libertadores ) sowie durch ihre Platzierung bei ihren jeweiligen kontinentalen Konferenzen qualifizieren.

In der Praxis wird es der FIFA-Weltmeisterschaft ähneln, mit einem Rundenturnier, einem Viertelfinale, einem Halbfinale und einem großen Finale, an den gleichen Terminen mitten im Sommer, an denen wir es gewohnt sind, die Nationen um den prestigeträchtigsten Fußballpokal der Welt kämpfen zu sehen. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob diese neue Trophäe zu viel Interesse wecken wird...

UEFA-Teams für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 qualifiziert



Chelsea (ENG) - 2020/21 UEFA Champions League



Real Madrid (ESP) - UEFA Champions League 2021/22 und 2023/24



Manchester City (ENG) - 2022/23 UEFA Champions League



Bayern München (GER) - UEFA-Ranglistenweg



Paris Saint-Germain (FRA) - UEFA-Ranglistenweg



Inter Mailand (ITA) - UEFA-Ranglistenweg



Porto (POR) - UEFA-Ranglistenweg



Benfica Benfica (POR) - UEFA-Ranglistenweg



Borussia Dortmund (GER) - UEFA-Ranglistenweg



Juventus (ITA) - UEFA-Ranglistenweg



Atlético Madrid (ESP) - UEFA-Ranglistenweg



FC Salzburg (AUT) - UEFA-Rangliste



Dies sind die 12 europäischen Mannschaften, die an der ersten FIFA Klub-Weltmeisterschaft im neuen Format teilnehmen werden. Trotz der radikalen Änderung des Formats und sogar der Gestaltung einer neuen Trophäe wird die Erfolgsbilanz der vorherigen jährlichen Ausgaben fortgesetzt. Manchester City ist der aktuelle Titelverteidiger und Real Madrid der mit den meisten Siegen, fünf.

Heute Nachmittag, Donnerstag, 5. Dezember, werden um 19:00 Uhr live die acht Gruppen für die Gruppenstrage bekannt gegeben. Gestern kündigte die FIFA eine Rekordsumme an, um DAZN die weltweiten Rechte für den Wettbewerb zu geben...

FIFA Klub-Weltmeisterschaft und FIFA Interkontinentalpokal sind nicht dasselbe

Und vergessen wir nicht, dass FIFA auch den Intercontinental Cup ausrichtet, was etwas völlig anderes ist und eher dem ähnelt, was die FIFA Klub-Weltmeisterschaft früher war - und für einige Jahre waren sie technisch gesehen dasselbe.

Der neu gegründete Interkontinentalpokal wird jährlich ausgetragen, wobei die Sieger der sechs FIFA-Konferenzen des Vorjahres gegeneinander antreten, wobei der europäische Sieger direkt ins Finale einzieht. Das diesjährige Finale und Halbfinale, die erste Ausgabe, findet in diesem Monat statt, wobei Real Madrid am 18. Dezember entweder gegen Botafugo, Pachuca oder Al Ahly spielt.