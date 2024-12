Dies sind die acht Finalgruppen für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025

HQ

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, die erste ihrer Art nach ihrer Umwandlung von einem kurzen jährlichen Turnier in einen Pokal, der sich wie die eigene Weltmeisterschaft alle vier Jahre in den internationalen Wettbewerben spiegelt, hat ihre Gruppen bestätigt.

32 Teams werden im kommenden Sommer (vom 15. Juni bis 13. Juli 2025) in den USA um die neu gestaltete Trophäe kämpfen, das Finale findet im MetLife Stadium in New York statt.

Die acht Gruppen mit jeweils acht Mannschaften wurden nach einer live übertragenen Auslosung bestätigt, mit dem besonderen Auftritt von Ivanka Trump und seinem Sohn, eine seltsame Art, die Leute für diesen umstrittenen Pokal zu interessieren, sicherlich...

FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025: Alle Gruppen

Gruppe A



Palmeiras



FC Porto



Al Ahly



Inter Miami



Gruppe B



PSG



Atlético de Madrid



Botafogo



Seattle Sounders



Gruppe C



Bayern München



Auckland City FC



Boca Junioren



SL Benfica



Gruppe D



Flamengo



Espérance Sportive de Tunis



Chelsea



Club León



Gruppe E



Río de la Plata



Urawa Rot



Rayados



Zwischen



Gruppe F



Fluminenses



Borussia Dortmund



Ulsan HD



Masandawana



Gruppe G



Manchester City



Wydad Athletic Club



Al-Ain FC



Juventus Turin



Gruppe H



Real Madrid



Al Hilal



Pachuca Tuzos



Salzburg



In einem Format, das dem der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft oder dem UEFA Euro Cup ähnelt, tritt jedes Team einmal gegeneinander an. Die beiden besten Mannschaften der Gruppe ziehen ins Achtelfinale ein. Dann ins Viertelfinale, Halbfinale und Finale, ohne Kampf um den dritten Platz.

Das bedeutet, dass zwei Mannschaften zwischen Juni und Juli insgesamt bis zu sieben Spiele bestreiten werden, eine Zeit, in der sich Vereine und Spieler normalerweise ausruhen, bevor die reguläre Saison mit ihren nationalen Saisons in der Regel Mitte August beginnt...