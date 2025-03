Mexikanischer Klub von der FIFA Klub-Weltmeisterschaft disqualifiziert, ein Ersatz wird bekannt gegeben

HQ

Die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, die in diesem Sommer zum ersten Mal im neuen Format stattfindet, hat eines ihrer Mitglieder verloren. Die FIFA hat bestätigt, dass der Club León entfernt wurde, da seine Besitzer die Regeln des Turniers nicht erfüllen: Sie dürfen nicht Eigentümer mehrerer teilnehmender Vereine sein.

Der Club León, einer der größten mexikanischen Vereine, ist Teil der Grupo Pachuca, zu der auch Pachuca gehört. Beide Klubs qualifizierten sich mit sportlichen Verdiensten für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft, da sie den letzten CONCACAF Champions Cup gewonnen haben: León gewann 2023, Pachuca gewann 2024 - später traf sie im Interkontinentalpokal auf Real Madrid.

In einer Erklärung teilte die FIFA mit, dass "die FIFA in Übereinstimmung mit Artikel 10 Absatz vier des Reglements für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025 beschlossen hat, dass Club León aus dem Wettbewerb ausgeschlossen wird, wobei der Verein als Ersatz zugelassen wird, der zu gegebener Zeit bekannt gegeben wird" (via ESPN). Diese Regel besagt, dass "keine natürliche oder juristische Person mehr als einen am Wettbewerb teilnehmenden Verein kontrollieren oder beeinflussen darf".

Natürlich ist León nicht glücklich, und die Grupo Pachuca hat bestätigt, dass sie gegen die Entscheidung "bis zur letzten Instanz bei den höchsten Sportbehörden" Berufung einlegen wird, und verteidigt, dass es Beweise gibt, die zeigen, dass beide Vereine administrativ und sportlich unabhängig sind.

Club León wurde in Gruppe D platziert, zusammen mit Chelsea, Flamengo und Espérance Sportive de Tunis. In weniger als drei Monaten verbleibt die Auswahl eines weiteren Klubs... es sei denn, Pachuca gewinnt die Berufung.