US Open Mixed-Doppel: Alcaraz/Raducanu ausgeschieden, Draper/Pegula und Swiatek/Ruud im Halbfinale

Der erste Tag im gemischten Doppel bei den US Open war fruchtbar: Das Achtelfinale und das Viertelfinale wurden am selben Tag gespielt, jetzt sind nur noch vier Paare übrig. Die Halbfinals und das Finale werden am Mittwoch, 20. August ausgetragen (in europäischer Zeit ist es bereits Donnerstag):



Jessica Pegula und Jack Draper gegen Iga Swiatek und Casper Ruud



Danielle Collins und Christian Harrison gegen Sara Errani und Andrea Vavassori



Das Paar, das mehr Interesse geweckt hatte, zwischen dem jüngsten Cincinnati-Sieger Alcaraz und dem britischen Talent Raducanu, hielt nur ein Spiel durch und endete mit 4:2, 4:2 (nur vier Spiele und kein Vorteil erforderlich) und verlor gegen Draper und Pegula.

Die erkrankte Jannik Sinner nahm nicht teil und ihre Partnerin Siniakova zog ebenfalls ab, so dass stattdessen die Amerikaner Christian Harrison und Danielle Collins einsprangen und Bencic und Zverev besiegten und bis ins Halbfinale einzogen, wo sie auf Sara Errani und Andrea Vavassori, die Sieger des letztjährigen Mixed-Doppels, treffen werden.

Errani und Vavassori sagten, dass diese neue Veranstaltung, bei der Einzelstars im Vordergrund stehen und die Länge der Spiele verkürzt wird, um sie in eine Pseudo-Ausstellung zu verwandeln, "eine tiefe Ungerechtigkeit ist, die eine ganze Kategorie von Spielern respektlos behandelt", da sie "das Geld über das Tennis stellt".