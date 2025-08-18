Auslosung des Mixed-Doppels der US Open enthüllt: Alcaraz, Raducanu, Draper, Pegula...

HQ

Es ist noch eine Woche bis zum Beginn der US Open, aber wie bereits berichtet, wurde die Kategorie des gemischten Doppels vorverlegt und findet diese Woche statt. Eine Entscheidung, die äußerst umstritten war, weil sie eine zuvor "echte" Kategorie innerhalb des Grand Slam in ein Pseudo-Exhibition-Turnier verwandelte, mit kürzeren Spielen (Best-of-Three-Satz, nur vier Spiele und kein Vorteil) und einer mit Stars besetzten Aufstellung, die einige echte Mixed-Doppel-Spieler verdrängt hat, von denen einige nicht teilnehmen konnten, da es mit den Qualifikationsrunden zusammenfiel.

Dennoch hoffen die US Open, mit diesem Wettbewerb mehr Zuschauer und Anerkennung für die Kategorie zu gewinnen und die Preisgelder zu erhöhen. Die endgültige Liste der Paare wurde bekannt gegeben, ebenso wie die Auslosung: Der Wettbewerb beginnt mit dem Achtelfinale am Dienstag, den 19. August. Später am selben Tag findet auch das Viertelfinale statt, und die Halbfinals und das Finale finden am Donnerstag statt.



Jessica Pegula und Jack Draper gegen Emma Raducanu und Carlos Alcaraz



Olga Danilovic und Novak Djokovic gegen Mirra Andreeva und Daniil Medvedev



Casper Ruud und Iga Swiatek gegen Madison Keys und Frances Tiafoe



Gael Monfils und Naomi Osaka gegen Caty McNally und Lorenzo Musetti



Katerina Siniakova und Jannik Sinner gegen Belinda Bencic und Alexander Zverev



Ben Shelton und Taylor Townsend gegen Amanda Anisimova und Holger Rune



Reilly Opelka und Venus Williams gegen Karolina Muchova und Andrey Rublev



Sara Errani und Andrea Vavassori gegen Taylor Fritz und Elena Rybakina



Die Partien beginnen um 17:00 Uhr MESZ, 16:00 Uhr BST, wobei das Spiel zwischen Raducanu/Alcaraz (nur einen Tag nach seinem Finale gegen Sinner) und Draper/Pegula frühestens um 20:00 Uhr MESZ, 19:00 Uhr BST, und das zwischen Sinner/Siniakova und Zverev/Bencic frühestens um 20:20 Uhr, 19:20 Uhr BST, ausgetragen wird.