Wer ist Kateřina Siniaková, Last-Minute-Partnerin von Jannik Sinner bei den US Open im gemischten Doppel

Der Wettbewerb im gemischten Doppel bei den US Open rückt näher: Morgen, Dienstag, 19. August, finden das Achtelfinale und das Viertelfinale statt, alles an einem Tag (es gibt kürzere Spiele, mit vier Spielen und ohne Vorteil) mit einer hochkarätigen Besetzung, zu der Carlos Alcaraz und Emma Raducanu gegen Jack Draper und Jessica Pegula gehören.

Es wurde erwartet, dass die Nummer 1 der Welt im Herreneinzel, Jannik Sinner, mit Emma Navarro spielen würde, der amerikanischen Spielerin, die sich entschieden hatte, sich von dem Pseudo-Exhibition-Turnier zurückzuziehen, um sich auf das WTA 500 in Monterrey zu konzentrieren. So suchten die US Open schnell nach einem neuen Paar für den Italiener, und er wird an der Seite von Kateřina Siniaková antreten, der 29-jährigen Tschechin, der aktuellen Nummer 2 der Welt im Doppel und einst die Nummer 2 der Weltrangliste.

Siniaková hat zehn Grand Slams im Doppel und einen im gemischten Doppel gewonnen. Sieben davon mit ihrer Landsfrau Barbora Krejčíková, mit der sie den Golden Slam ihrer Karriere perfekt machte, aber sie spielte auch mit Coco Gauff und Taylor Townseed. Außerdem gewann sie zwei olympische Goldmedaillen im Damendoppel (2020 in Tokio mit Krejčíkov und in Paris 2024 im gemischten Doppel mit Tomáš Macháč).

Im Einzel ist sie derzeit die Nummer 73 der Weltrangliste, 2024 ist sie die Nummer 27 der Weltrangliste und hat fünf Titel gewonnen, 2019 erreichte sie in Roland Garros die vierte Runde, wo sie Naomi Osaka besiegte.

Bei den US Open im gemischten Doppel wird sie am Dienstag an der Seite von Jannik Sinner auf Alexander Zverev und Belinda Bencic treffen, frühestens um 20:20 Uhr MESZ, 19:20 Uhr BST.