Große Kontroverse nach Änderung des Mixed-Doppelformats bei den US Open: "Ungerechtigkeit", "Respektlosigkeit", "Geld über Tennis"

Die US Open haben große Änderungen in Bezug auf die Ausgabe 2025 angekündigt. Der Wettbewerb wird einen Tag länger dauern (von Sonntag, 24. August bis Sonntag, 7. September), aber die tiefgreifendste Änderung wird es in der Kategorie Mixed-Doppel geben. Und es hat eine sehr wütende Reaktion von Tennisspielern erhalten.

Anstatt in den zwei Wochen des Turniers wird das Doppel Mixed vorzeitig, am 19. und 20. August, ausgetragen. Große Änderungen im Format und in den Regeln bedeuten jedoch, dass es nicht mehr als gleichwertige Kategorie angesehen werden kann, sondern ein eigenständiges Event sein wird, mit einer "Pseudo-Ausstellung, die sich nur auf Unterhaltung und Show konzentriert", wie es die italienischen Spielerinnen Sara Errani und Andrea Vavassori, die letztjährigen Sieger des Mixed-Doppels, ausdrückten.

In diesem Wettbewerb (der an einem Dienstag und Mittwoch während der Qualifikationsphase ausgetragen wird) vor dem Hauptturnier dauern die Sätze nur vier statt sechs Spiele, ohne dass ein Vorteil erforderlich ist (das erste Paar, das vier Sätze erreicht, gewinnt den Satz). Statt eines dritten Satzes würde es zu einem 10-Punkte-Tiebreak kommen. Dadurch werden die Matches kürzer und "spannender" zu sehen. Und da es außerhalb des Main Events passiert, wären mehr Profi-Tennisspieler daran interessiert, gegen sie zu spielen (oder das ist es, was die US Open hoffen).

Die Absicht der US Open ist es, "das gemischte Doppel in den Vordergrund zu stellen". Aber natürlich hat dies eine deutliche Gegenreaktion von Tennisspielern hervorgerufen, die regelmäßig im gemischten Doppel spielen, da sie sehen, wie ihre Kategorie verwischt und ramponiert wird und in ein Spektakel statt in eine legitime Kategorie verwandelt wird.

"Eine tiefe Ungerechtigkeit", sagen die letztjährigen Sieger des Mixed-Doppels der US Open

Es gibt einen Präzedenzfall: Letztes Jahr organisierten die US Open ein Exhibition-Turnier namens "US Open Mixed Madness", bei dem Paula Badosa und Stefanos Tsitsipas gewannen. Sie sind bekanntere Spieler als die Italiener Errani und Vavassori, die sehen, wie die Organisation sie hinter sich lässt, sie fast aus dem Gedächtnis löscht, indem sie die Kategorie des gemischten Doppels abschafft und sie in... etwas anderes.

"Wir sehen es als eine tiefe Ungerechtigkeit an, eine ganze Kategorie von Spielern zu missachten", sagten die Italiener und beschwerten sich, dass dies "das Geld über das Tennis stellt" und ohne Rücksprache mit irgendjemandem gemacht wurde.

Auch andere Spielerinnen haben ihre Stimme erhoben, wie Ellen Perez: "Sagen Sie uns, dass Sie denken, dass Doppelspieler Müll sind, dass Tradition überbewertet wird und Jobchancen der Vergangenheit angehören, ohne es wirklich zu sagen."