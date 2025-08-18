Wann wäre Carlos Alcaraz nach den US Open die Nummer 1 der Tennis-Weltrangliste?

HQ

Carlos Alcaraz stemmte die Trophäe bei den Cincinnati Open in die Höhe, nachdem er nur 23 Minuten gegen Jannik Sinner gespielt hatte, der sich krank fühlte und bei einer 0:5-Niederlage aufgeben musste. Ein bitterer Sieg, ja, aber einer, der für Alcaraz, der diese Trophäe noch nie in die Höhe gestreckt hatte (er verlor das Finale 2023 gegen Djokovic), und einer, der Auswirkungen auf sein Rennen um die Nummer 1 der Welt haben wird.

Nach diesem Spiel verliert Sinner 1.200 ATP-Punkte (1.000 von Cincinnati, wo er 2024 gewann, und 200 von den Canadian Open, wo er letztes Jahr das Viertelfinale erreichte, aber in diesem Jahr nicht spielte). Da er in diesem Jahr Finalist war, fügt er 650 Punkte hinzu, so dass er insgesamt 550 Punkte verliert, was bedeutet, dass er derzeit 11.480 Punkte hat. Alcaraz verliert nur 30 Punkte aus dem Vorjahr und fügt 1.000 Punkte aus Cincinnati hinzu. Am Ende liegt er bei 9.590 Punkten, was einer Differenz von 1.890 Punkten entspricht.

Doch bei den US Open verteidigt Sinner, der Sieger des Vorjahres, 2.000 Punkte, während Alcaraz, der im vergangenen Jahr in New York in der zweiten Runde gegen Botic Van de Zandschulp verlor, nur 50 Punkte verteidigt. Das bedeutet, dass Alcaraz wieder die Nummer 1 der Welt wäre, wenn er die US Open gewinnt.

Da die Punkte nach dem Ende des Wettbewerbs abgegeben werden, bleibt Sinner die Nummer 1 der Weltrangliste. Nimmt man jedoch nur die "echten" Punkte, ohne die aus dem Vorjahr zu zählen, führt Alcaraz bereits vor Sinner: Alcaraz hat 9.540 Punkte und Sinner 9.480 Punkte.

Das bedeutet, wer bei den US Open weiter kommt, wird die Nummer 1 der Welt, wobei Alcaraz einen leichten Vorteil hat: Wenn Sinner die dritte Runde des Turniers nicht erreicht, wäre Alcaraz nach den US Open auf jeden Fall die Nummer 1 der Welt. Das wahrscheinlichste Szenario ist jedoch, dass beide im Wettbewerb weiter kommen werden. Ein mögliches Finale zwischen den beiden wäre für viele das Traumspiel, denn der Sieger wäre auch die Nummer 1 der Welt...