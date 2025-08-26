Updates zum Fahrraddiebstahl des Team Visma: 18 Fahrräder gestohlen und die meisten bleiben verschwunden

HQ

Obwohl Jonas Vingegaard, der als großer Favorit für die Vuelta a España 2025 gilt, sehr schnell das Rote Trikot des Führenden der Gesamtwertung übernahm, hat er in der zweiten Etappe (er verlor es nach der vierten Etappe am Dienstag an David Gaudu, obwohl sie die gleiche Gesamtzeit haben), sind nicht alle guten Nachrichten für das Team Visma - Lease a Bike.

Ein Sturz in Etappe 2 betraf den Großteil des Teams, und einer von ihnen, der Franzose Axel Zingle, musste das Rennen absagen. Und in der Nacht von Sonntag auf Montag wurden achtzehn Motorräder aus dem Truck eines Teams gestohlen.

In den sozialen Medien teilte Visma mit, wie ihre Mechaniker hart gearbeitet haben, um die neuen Fahrräder für das Rennen vorzubereiten, aber einige Details, die von der italienischen Zeitung Tuttobiciweb über IdlProCycling enthüllt wurden, zeigen den Schaden, den der Diebstahl dem Team zugefügt hat: 18 Fahrräder wurden gestohlen, was einem Schaden von rund 250.000 Euro entspricht. Drei wurden später in einem Gebüsch gefunden, aber der Rest wird immer noch vermisst, während die italienische Polizei ermittelt.

Visma-Teamchef Richard Plugge bedankte sich bei den Teams von Movistar und Lidl Trek (die sie sich das Hotel teilten), während sie ihnen bei einigen der notwendigen Arbeiten halfen. "Beide Teams waren so freundlich, uns bei der Arbeit zu helfen. Es ist großartig, diese Art der Zusammenarbeit zwischen Teams zu sehen. Wir sind also bereit für heute, da gibt es keine Probleme."

Das Team musste andere Motorräder von Grund auf neu aufbauen, damit alle am Dienstag noch Rennen fahren konnten, aber neue Motorräder werden bald eintreffen, rechtzeitig für das Zeitfahren am Mittwoch im spanischen Figueres.