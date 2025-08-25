Die ersten drei Ausfälle bei der Vuelta a España nach mehreren Stürzen in Etappe 2

HQ

Auf der zweiten Etappe von La Vuelta 2025, einem Anstieg nach Limone Piemonte, kam es zu mehreren Stürzen, bei denen viele Fahrer zu Boden fielen. Einige, wie der spätere Sieger Jonas Vingegaard, konnten ohne große Verzögerung auf ihre Motorräder zurückkehren. Aber zwei andere hatten nicht so viel Glück: Jorge Arcas von Movistar und Axel Zingle von Visma-Lease a Bike.

Wie EFE berichtete, erlitt Arcas eine Fraktur des oberen Teils des Trochanters major des Oberschenkelknochens in seinem linken Bein, und Zingle erlitt eine Schulterverletzung mit möglicher Luxation.

Zingle kehrte nicht zum Rennen zurück, da sein Fahrrad versehentlich in den Besenwagen gelegt wurde, nachdem berichtet worden war, dass es gestohlen worden war. Was jedoch gestohlen wurde, waren mehrere Fahrräder von Vismas Mechaniker-Truck, in den eingebrochen wurde.

Zingle und Arcas sind neben Guillaume Martin von Groupama-FDJ die ersten Absagen bei der spanischen Grand Tour, der eine Kopfverletzung ohne Bewusstlosigkeit und ein Rückentrauma erlitt, das seine Evakuierung mit dem Krankenwagen in ein Krankenhaus zur weiteren medizinischen Untersuchung und anschließenden Behandlung erforderlich machte.

Tim van Dijke (Red Bull-Bora) und George Bennett (Israel-Premier Tech) stürzten ebenfalls und erlitten Verletzungen, aber es scheint, dass sie mit der Vuelta, die in der Anfangsphase noch in Italien stattfindet, weitermachen werden.