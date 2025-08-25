David Gaudu verblüfft dänische Rivalen und holt sich den Sieg auf der 3. Etappe der Vuelta

HQ

David Gaudu ist der neue Führende der Vuelta a España 2025, nachdem er Vingegaard und Pedersen überholt und den Sieg in Etappe 3 geholt hat. Gaudu (Groupama-FDJ), ein 28-jähriger Fahrer, gewinnt seine diesjährige Etappe in La Vuelta und zieht auf den letzten Metern des Rennens, einem Anstieg nach Ceres, an den Favoriten vorbei, nach einer 134,6 km langen Etappe (eine der kürzesten des Rennens), aber mit einer deutlichen Steigung, die auf 2,6 km mit 3,6 % Steigung endet.

Die meisten erwarteten ein dänisches Duell zwischen Vingegaard und Mads Pedersen (Lidl-Trek), aber der französische Bergfahrer überraschte alle, als er beim Critérium du Dauphiné auch seinen ersten UCI World Tour-Sieg seit 2022 einfuhr und Wout Van Aert besiegte.

Nun liegt Gaudu mit 10 Stunden, 55 Minuten und 36 Sekunden gleichauf mit Vingegaard, acht Sekunden mehr als der drittplatzierte Giulio Ciccone. Vingegaard wird das Rote Trikot behalten, da er in der ersten Etappe besser aufgestellt war.