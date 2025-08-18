Team Visma kündigt Team für La Vuelta 2025 mit Jonas Vingegaard als Favoriten für das Rennen an

HQ

La Vuelta a España startet in weniger als einer Woche: Am Samstag, den 23. August, beginnt die erste Etappe in Turin, als Teil einer viertägigen Route in Italien (insgesamt wird La Vuelta 2025 vier Länder umfassen: Spanien, Italien, Frankreich und Andorra). Anschließend geht es weiter durch den Norden des Landes und endet wie gewohnt am 14. September in Madrid.

Tadej Pogacar, viermaliger Tour-de-France-Sieger, auch in diesem Sommer, bestätigte, dass er die Spanien-Tour in diesem Jahr verpassen wird. Dieser Radwettbewerb wird in der Regel vom slowenischen Radrennfahrer Primož Roglič von Red Bull Bora, Sieger in den Jahren 2019, 2020, 2021 und 2024, dominiert und wird in diesem Jahr ebenfalls fehlen. Das Gleiche gilt für Red Bull-Bora-hansgrohe-Fahrer Remco Evenepoel, der im deutschen Team nicht dabei ist, was bedeutet, dass der dänische Radfahrer Jonas Vingegaard als Favorit gilt. Er lag bei der Tour viereinhalb Minuten hinter Pogacar, war aber immer noch über fünf Minuten besser als alle anderen, und er ist froh, dass er sich immer noch verbessert.

Heute Morgen hat sein Team, Visma | Lease a Bike, die vollständige Aufstellung für die diesjährige Ausgabe der La Vuelta bekannt gegeben. Neben Vingegaard werden auch der belgische Fahrer Victor Campenaerts, die amerikanischen Fahrer Matteo Jorgensen und Sepp Kuss, die niederländischen Fahrer Wilco Kelderman und Dylan Van Baarle, der britische Fahrer Ben Tulett und der französische Fahrer Axel Zingle dabei sein.

Teamchef Grischa Niermann sagte: "Vingegaard ist unser Anführer und unsere beste Chance, die Gesamtwertung zu holen", aber sie haben ein Team, das Jonas in jeder Situation unterstützen kann. "Ich bin hier, um die Gesamtwertung zu gewinnen, und mit der Unterstützung dieses Teams scheint es ein realistisches Ziel zu sein", sagte der Däne (via Eurosport), dessen beste Platzierung in diesem Rennen der zweite Platz mit zwei Etappensiegen im Jahr 2023 war, als sein Kollege Sepp Kuss gewann.