Jonas Vingegaard übernimmt nach nur zwei Etappen das Rote Trikot bei der Vuelta

La Vuelta a España hat begonnen und wie zu erwarten war, führt Jonas Vingegaard das Feld bereits an und übernimmt das Rote Trikot als Führender in der Gesamtwertung. Ohne Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar (der oft gesagt hat, dass er über einen Rücktritt nachdenkt) gilt der dänische Radsportler vom Team Visma als großer Favorit für die Grand Tour.

In der 2. Etappe, während des Anstiegs zum Limone Piemonte (die ersten Etappen finden in Italien statt), gewann Vingegaard ein spannendes Duell mit dem italienischen Fahrer von Lidl-Trek Giulio Ciccone, Vingegaard gewann seine erste Etappe während derLa Vuelta 2025, trotz eines Massensturzes zu Beginn des Rennens, an dem der größte Teil des Teams Visma beteiligt war, der glücklicherweise keine großen Folgen hatte.

Auf der zweiten Etappe war Guillaume Martín von Groupama-FDJ der erste Fahrer, der sich von der Großen Rundfahrt Spaniens zurückzog. Juan Ayuso, die größte lokale Hoffnung für die Vuelta (seit Alberto Contador im Jahr 2014 gab es keinen spanischen Sieger mehr bei der Vuelta) wurde Achter und bleibt Neunter in der Gesamtwertung, 12 Sekunden hinter Vingegaard, verfolgt von Ciccone und David Gaudu in den Top 3.