Star Wars: Knights of the Old Republic Remake "noch in Entwicklung" laut Saber

Es wird langsam zu einem Running Gag, da jedes Jahr das gleiche Update bezüglich Star Wars: Knights of the Old Republic Remake bietet. Nach der offiziellen Ankündigung im Jahr 2021 haben wir seitdem nichts Wertvolles über das Spiel gesehen, obwohl uns häufig gesagt wurde, dass es noch in Produktion ist... Und siehe da, 2026 hat diesen Trend bereits fortgesetzt.

Im Gespräch mit IGN erklärte Tim Willits, Chief Creative Officer von Saber Interactive, dass das KOTOR-Remake "noch in Entwicklung" sei, fügte hinzu, dass er derzeit keine weiteren Informationen zum Projekt geben könne.

Dieses neueste Update folgt auf ein sehr, sehr ähnliches Update im Jahr 2025, ein weiteres sehr vertrautes im Jahr 2024 und sogar ähnlich im Jahr 2023, wobei das Projekt es überlebte, dass sein Entwickler vor einiger Zeit von Embracer verkauft wurde, verschiedene Leaks Hinweise auf Konzeptkunst zeigten und einer der ursprünglichen Synchronsprecher völlig ahnungslos vom Remake war.

Wirklich eine verrückte Situation, aber nun stellt sich die Frage, ob 2027 diesen etwas urkomischen Trend fortsetzen wird...?