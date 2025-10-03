Weitere Bilder von den verschrotteten Star Wars: Knights of the Old Republic Remake tauchen online auf

HQ

RPG-Fans möchten vielleicht etwas Offizielles von der Star Wars: Knights of the Old Republic Remake sehen, aber leider scheint es, dass das Spiel bestenfalls noch Jahre entfernt ist. Nachdem die Entwicklung bei Aspyr verworfen und an Saber Interactive übergeben wurde, scheint das Projekt effektiv neu gestartet zu werden.

Wir haben jedoch gesehen, dass Bilder von dieser vorgefertigten Aspyr-Version online aufgetaucht sind. Früher haben wir Konzeptzeichnungen von Kashyyyk im Spiel gesehen, und dank MP1st haben wir jetzt einige Screenshots aus der Entwicklung.

Diese Bildschirme stammen von einem ungenannten ehemaligen Aspyr-Künstler und zeigen hauptsächlich Waffen, Requisiten und einige sehr grundlegende Gameplay-Strukturen. Das Aussehen der Waffen selbst zeigt, wie sehr wir ein visuelles Upgrade gegenüber dem klassischen RPG erhalten hätten, und wenn wir uns den Screenshot ansehen, der wie eine extrem frühe Version des Gameplays aussieht, bekommen wir auch eine Vorstellung davon, wie das Spiel funktioniert haben könnte.

Der Austausch von Gefährten ist in der unteren rechten Ecke des Screenshots zu sehen, und wir würden das Spiel aus der Third-Person-Perspektive betrachten, mit Fern- und Nahkampf. Es ist schwer zu sagen, wie ähnlich die Aspyr- und Saber-Versionen des Remakes sein werden, aber wenn man bedenkt, dass sie beide das gleiche Ausgangsmaterial haben, können wir uns nicht vorstellen, dass das Remake, an dem derzeit gearbeitet wird, zu weit davon entfernt sein wird.