KotOR-Remake-Entwickler von Embracer Group verkauft

Die Embracer Group ist fast zu einer Pointe für diejenigen von uns geworden, die in der Spielebranche arbeiten, da das schwedische Unternehmen im Laufe der Jahre so viele Entwickler und sogar Publisher gekauft hat, dass es nur eine Frage der Zeit war, bis der Turm einstürzen würde. Einen sehr deutlichen Hinweis darauf erhielten wir, als im Mai ein enormer Deal mit Saudi-Arabien in letzter Minute scheiterte und Embracer bestätigte, dass dies sie zu einer Umstrukturierung zwingen würde. Wir sahen, wie dies mit 900 Entlassungen, der Schließung von Free Radical und weiteren kurz darauf in Kraft trat, aber uns wurde immer noch gesagt, dass dies nur die ersten Schritte seien. Jetzt ist es Zeit für Strategie Nummer zwei.

Jason Schreier von Bloomberg enthüllt, dass die Embracer Group Saber Interactive (die Entwickler und/oder Publisher von Spielen wie Expeditions: A MudRunner Game, World War Z, Warhammer 40.000: Space Marine II und dem mythischen Star Wars: Knights of the Old Republic Remake ) an private Investoren im Wert von bis zu 500 Millionen US-Dollar verkauft hat. Es ist wichtig anzumerken, dass Schreier nicht weiß, ob dies Tochtergesellschaften wie 4A Games und Tripwire einschließt, aber er nutzt diese Gelegenheit, um zu wiederholen, dass an dem KotOR-Remake noch gearbeitet wird - auch wenn das nicht bedeutet, dass das Spiel irgendwann in der Zukunft das Licht der Welt erblicken wird.

Es ist so oder so eine gute Nachricht, denn ich bin einfach froh zu hören, dass die talentierten Leute bei Saber Interactive sich nicht der ständig wachsenden Liste von Entlassungen anschließen, die heutzutage im Grunde jeden Tag angekündigt werden...