Saber Interactive erinnert uns daran, dass es immer noch an Star Wars: Knights of the Old Republic Remake

Letzte Woche wurden wir von einem kleinen Schock getroffen, als Saber Interactive und Games Workshop Warhammer 40.000: Space Marine III ankündigten. Obwohl dieses Projekt noch Jahre entfernt ist, hat es einige dazu veranlasst, sich zu fragen, was Saber mit seinen anderen Projekten wie Jurassic Park Survival, Toxic Commando und Star Wars: Knights of the Old Republic Remake vorhat.

Das KATOR-Remake hat, gelinde gesagt, eine turbulente Entwicklung hinter sich, und obwohl es einen Punkt gab, an dem es so aussah, als würde das Projekt einfach in die Dose fallen, bestätigte Saber Interactive letztes Jahr, dass die Arbeit noch nicht abgeschlossen war. Jetzt, vor kurzem, hat uns Tim Willits, Chief Creative Officer von Saber, noch einmal beruhigt.

"Alles, worüber wir gesprochen haben, befindet sich noch in der Entwicklung. Wir werden Informationen über kommende Spiele teilen, wenn wir etwas Cooles zu teilen haben", schrieb Willits in einem Beitrag auf Twitter/X. Hoffentlich bedeutet das, dass es relativ bald etwas Cooles zu teilen gibt, da es eine Weile her ist, dass wir etwas Positives über das KOTOR-Remake gehört haben (und wir sind es alle leid, das gleiche Revan-Bild zu sehen).

Im Moment ist klar, dass Space Marine die Priorität für Saber zu sein scheint. Die Arbeit an Space Marine II ist noch nicht abgeschlossen, da das Spiel noch nicht einmal ein Jahr alt ist, und dann wird es auf den Threequel kommen. Auch wenn wir vielleicht so schnell nichts über Titel wie das KOTOR-Remake wissen, können wir beruhigt sein, dass die Arbeit weitergeht.