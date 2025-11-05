Star Wars: Knights of the Old Republic-Darstellerin Jennifer Hale weiß nicht, was mit dem Remake los ist

HQ

Auch wenn die Synchronsprecher oft nicht in alle Einzelheiten der Spieleentwicklung eingeweiht sind, können sie manchmal saftige Informationen preisgeben. Der Schauspieler von Edward Kenway in Assassin's Creed IV sprach zum Beispiel über ein mögliches Remake, das wir bald sehen könnten. Auf der anderen Seite gibt es einige weniger ermutigende Updates zu den bei den Fans beliebten Projekten.

Jennifer Hale, die Königin der Synchronsprecher unter den Spiele- und Animationsfans, verriet kürzlich, dass sie nicht weiß, was mit dem Star Wars: Knights of the Old Republic Remake los ist. In einem Interview mit Buzzfeed sagte Hale: "Es gibt einen sehr stetigen Strom von Menschen, die dieses Universum wirklich lieben. Ich habe ständig Leute, die nach einem Reboot oder einer Fortsetzung fragen. Meine Antwort lautet: "Das liegt über meiner Gehaltsstufe, aber ich freue mich auf jeden Fall über die Möglichkeit!" "

Hale spielte Bastila Shan in Star Wars: Knights of the Old Republic, bevor sie ihre Enkelin Satele Shan im MMO Star Wars: The Old Republic spielte. Hale wurde vielleicht einfach nicht gebeten, für einen neuen Dialog zurückzukehren, wenn man bedenkt, dass Sabers Remake auf einem alten Projekt basieren wird, aber wenn das KATOR-Remake wirklich die Fesseln des Remasters abwerfen soll, muss es vielleicht mehr tun, als uns eine aufgefrischte Grafik zu bieten. Wenn es überhaupt jemals herauskommen wird, das heißt.