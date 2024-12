Real Madrid und Vinícius Jr. gewinnen die Globe Soccer Awards 2024

HQ

Vinícius Jr. gewann in diesem Jahr bekanntlich nicht den Ballon d'Or, obwohl er als Favorit gefeiert wurde, hat sich aber seitdem mit zwei anderen Trophäen ausgeglichen: FIFA Best und die Globe Soccer Awards, die gestern in Dubai verliehen wurden. Der brasilianische Stürmer von Real Madrid gewann die Auszeichnung als bester Weltfußballer vor 17 anderen Finalisten, darunter Rodri Hernández.

Real Madrid hat gestern Abend einen großen Sieg gefeiert und die Auszeichnungen für den besten Männerverein, den besten Trainer (Carlo Ancelotti) sowie den besten Mittelfeldspieler (Jude Bellingham) mit nach Hause genommen. Bellingham gewann auch den Maradona-Preis, mit dem junge Spieler ausgezeichnet werden. Auch der Präsident des Clubs, Florentino Pérez, erhielt eine besondere Auszeichnung als bester Clubpräsident aller Zeiten.

Wie erwartet gewann Aitana Bonmatí die Auszeichnung als beste Spielerin und der FC Barcelona den Preis für den besten Frauenverein. Lamine Yamal wurde auch mit dem Best Emerging Player Award ausgezeichnet.

Cristiano Ronaldo, der als bester Spieler des Nahen Ostens ausgezeichnet wurde, wurde in der Pre-Show neben Thibaut Courtois interviewt. Er sagte, er finde es unfair, dass Vinícius den Ballon d'Or nicht gewonnen habe. "Meiner Meinung nach war es unfair. Ich sage hier vor allen. Sie geben es Rodri, er hat es auch verdient, aber sie hätten es Vinicius geben sollen, weil er die Champions League gewonnen und im Finale getroffen hat."

Alle Gewinner von Globe Soccer 2024

Bester Spieler bei den Männern: Vinicius Junior (Real Madrid)

Bester Mittelfeldspieler: Jude Bellingham (Real Madrid)

Bester Stürmer: Vinicius Junior (Real Madrid)

Beste Spielerin der Damen: Aitana Bonmati (Barcelona)

Bester Männerverein: Real Madrid

Bester Frauenverein: Barcelona

Bester Trainer: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Bester Nachwuchsspieler: Lamine Yamal (Barcelona)

Maradona-Preis: Jude Bellingham

Bester Agent: Jorge Mendes

Bester Sportdirektor: Piero Ausilio (Inter Mailand)

Bester Spieler aus dem Nahen Osten: Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Bester Trainer im Nahen Osten: Jorge Jesus (Al Hilal)

Bester Verein im Nahen Osten: Al Ain

Offenbarungspreis: Olympiakos

Wenn Sie interessiert sind, können Sie sich die vollständige Liste der Nominierten hier ansehen.