Vinícius Jr. gewinnt die FIFA-Auszeichnung The Best 2024: vollständige Liste der Gewinner Vini Jr. nahm die Auszeichnung in Katar entgegen, kurz bevor er das Finale des Intercontinental Cups spielte.

HQ Die FIFA hat die Gewinner der Auszeichnung "The Best " bekannt gegeben, mit der die besten Fussballspieler, Trainer und Torhüter der letzten Saison ausgezeichnet werden. Im Gegensatz zum Ballon d'Or wird er nicht nur von Journalisten gewählt, sondern von einer Mischung aus vier gleichgewichteten Jurygruppen: aktuellen Trainern und Kapitänen jeder Mannschaft, einem speziellen Journalisten aus jedem Gebiet und Fans. Aitana Bonmatí wurde zum zweiten Mal in Folge zur besten Spielerin gewählt. Bei den Männern gibt es jedoch eine bemerkenswerte Änderung: Vinícius Jr. hat dieses Mal gewonnen. Der Brasilianer Real Madrid macht die bittere Niederlage beim Ballon d'Or, der prestigeträchtigsten Fußballauszeichnung der Welt, wieder wett, indem er die wohl zweitwichtigste Auszeichnung gewinnt. Und dieses Mal war er da, um es entgegenzunehmen, ebenso wie Carlo Ancelotti, der als bester Trainer ausgezeichnet wurde. Der gesamte Kader von Real Madrid ist in Katar und bereitet sich auf das Spiel gegen Pachuca im Interkontinentalpokal vor. Auch die FIFA-Auszeichnungen wurden in Katar verliehen. Vini Jr. erhielt mit 48 Punkten die meisten Stimmen vor den anderen zehn Nominierten. Der Gewinner des Ballon d'Or, Rodri von Manchester City und Spanien, erhielt 43 Punkte, Jude Bellingham von Real Madrid und England wurde mit 37 Punkten Dritter. Die Gewinner von The Best FIFA 2024 Bester Spieler der Männer: Vinícius Jr. (Real Madrid/Brasilien)

Beste Spielerin: Aitana Bonmatí (FC Barcelona/Spanien)

Bester Torhüter der Männer: Emiliano Martínez (Aston Villa/Argentinien)

Beste Torhüterin der Frauen: Alyssa Naeher (Chicago Red Stars/USA)

Bester Trainer der Männer: Carlo Ancelotti (Real Madrid)

Beste Trainerin der Frauen: Emma Hayes (Chelsea/USA) FIFA