Ballon d'Or-Gewinnerin Aitana Bonmatí ist der Meinung, dass die spanische Frauenliga wettbewerbsfähiger sein sollte

Aitana Bonmatí wurde zum zweiten Mal in Folge zur besten Spielerin der Welt gewählt. Seit der ersten Verleihung der Trophäe im Jahr 2018 wurde sie viermal von Spielerinnen des FC Barcelona gewonnen: zwei Alexia Putellas und zwei Bonmatí.

Die katalanische Spielerin spielte seit 2016 beim FC Barcelona und hat alles gewonnen, was es im spanischen Frauenfußball zu gewinnen gibt. Aber es wird immer kleiner für sie.

In einem Interview mit der französischen Zeitung L'Equipe sagte sie, sie sei ein wenig frustriert über den Zustand des Frauenfußballs in Spanien, einem Land, das den Sieg bei der Frauen-WM 2023 nicht als Schub für den Sport im Allgemeinen genutzt hat.

"In England zum Beispiel gab es nach dem Gewinn der EM (2022) einen Medienboom, den wir hier nicht nutzen konnten. Hoffentlich können wir das ändern."

Sie sagte auch, dass sie sich wünscht, dass die Liga F wettbewerbsfähiger wird. "Bei Barça haben wir das Gefühl, dass sich die Dinge nach vorne bewegen, dass sie auf uns setzen. Wir treten weiter auf und füllen die Stadien. Das Problem ist, dass es in der Liga F genau umgekehrt ist. Wir haben das Gefühl, dass wir stagnieren."

"Seit Jahren fordern wir Veränderungen, die nicht gekommen sind", sagte Bonmatí, der sich auch wünschte, "dass die Liga wettbewerbsfähiger wird, obwohl ich nicht glaube, dass das eine Entschuldigung dafür ist, sich nicht mehr individuell und als Team weiterzuentwickeln".

Der Frauenfußball wird in Spanien vom FC Barcelona dominiert, bis zu dem Punkt, an dem es fast langweilig ist

Der FC Barcelona hat fünfmal in Folge die LaLiga F, die erste Liga des Frauenfußballs in Spanien, gewonnen (von 2020 bis 2024), viermal in Folge den zweiten Platz belegt (von 2016 bis 2019) und davor weitere vier Mal in Folge (von 2012 bis 2015) gewonnen.

Barça hat auch sechs der letzten zehn Jahre die Copa de la Reina gewonnen. Im Finale 2024 im Mai gewannen sie mit 8:0 gegen Real Sociedad.

Erst gestern hat der FC Barcelona in der Women's Champions League mit 7:0 gegen das österreichische Team Sankt Pölten gewonnen, einem Wettbewerb, den sie in fünf von sechs Ausgaben entweder gewonnen oder das Finale erreicht haben.

Zuletzt bestätigte Bonmatí, dass sie ihren Vertrag mit Barcelona bis 2028 erfüllen wird, aber danach öffnet sie die Tür, um zu anderen Vereinen zu wechseln.