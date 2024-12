Lamine Yamal überholt Mbappé als einen der wertvollsten Spieler in LaLiga, so Transfermarkt

HQ

Transfermarkt, die Website, die Fußballstatistiken verfolgt und den Geldwert von Spielern vorhersagt, wenn sie auf dem Markt wären, hat die Statistiken für LaLiga-Spieler aktualisiert, mit überraschenden Schritten in Bezug auf Barcelonas Lamine Yamal und Real Madrids Kylian Mbappé. Mbappé hat an Wert verloren, während der katalanische Teenager in die Höhe geschossen ist.

Über 500 Spieler aus LaLiga haben in diesem Marktupdate ihre Bewertung geändert. Die beiden Erstplatzierten, Vinícius Jr. (200 Millionen Euro) und Jude Bellingham (180 m), wurden nicht verändert, aber Lamine Yamal aus Barcelona hat seinen Wert auf 150 bis 180 m gesteigert und liegt damit gleichauf mit Bellingham in den Top drei.

Mbappé ist nach einem enttäuschenden Saisonstart mit Real Madrid von 180 auf 160 Millionen gefallen, sein bescheidenerer Betrag seit November 2022.

Obwohl Real Madrid laut Transfrmarket sieben der zehn wertvollsten Spieler der Liga stellt, wurden 14 Spieler abgewertet, während zehn Barcelona-Spieler ihren Marktwert verbessert haben, wie Pau Cubarsí (70 Mio., +30 Mio.), Raphinha (80 Mio., +20 Mio.), Pedri (100 Mio., +20 Mio.) oder Marc Casadó (30 Mio., +15 Mio.).

Real Madrid hat mit 1.233 Millionen Euro immer noch den wertvollsten Marktwert, während Barcelona von 946 Millionen auf 1016,5 Millionen Euro steigt.