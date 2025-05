Real Madrid bestätigt offiziell Trent Alexander-Arnold als neuen Spieler und kommt rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft

HQ

Real Madrid hat offiziell die Verpflichtung von Trent Alexander-Arnold bekannt gegeben, der ehemaligen Liverpool-Legende, der am kommenden Montag mit einem Sechsjahresvertrag bis zum 30. Juni 2031 bei Real Madrid spielen wird. Es gab kaum Zweifel, dass der Verteidiger zur spanischen Mannschaft wechseln würde, nachdem er seinen Abschied von dem Verein bestätigt hatte, bei dem er seit seinem sechsten Lebensjahr gespielt hatte.

"Real Madrid C.F. und Liverpool FC haben eine Vereinbarung getroffen, die Trent Alexander-Arnold für die nächsten sechs Spielzeiten, vom 1. Juni 2025 bis zum 30. Juni 2031, an unseren Verein bindet", teilte der Vereinmerengue in einer Erklärung mit. "Der 26-jährige englische Nationalspieler stößt zu unserem Team, nachdem er mit Liverpool neun Titel gewonnen hat: einen Champions-League-Titel, eine Klub-Weltmeisterschaft, einen europäischen Supercup, zwei Premier-League-Titel, einen FA-Cup, zwei Ligapokale und einen FA-Supercup."

Alexander-Arnold ist nach Dean Huijsen der zweite bestätigte Neuzugang in diesem Sommer, und beide werden bei der Klub-Weltmeisterschaft spielen, die am 14. Juni in den USA beginnt. Während dieses Wettbewerbs werden sie sich dem Kader anschließen, zu dem auch Lucas Vázquez und Luka Modric gehören, zwei Spieler, von denen bekannt ist, dass sie den Verein nach dem Ende des FIFA-Wettbewerbs und dem Beginn der nächsten Saison verlassen werden.

Real Madrid arbeitet auch aktiv an der Verpflichtung eines dritten Verteidigers, Álvaro Carreras, aber es ist unklar und wird von Tag zu Tag unwahrscheinlicher, ob er rechtzeitig zur Klub-Weltmeisterschaft dabei sein wird. Auch Nico Paz, der im vergangenen Jahr an Como verkauft wurde, wird voraussichtlich zurückkehren. Nach dem Wettbewerb wird erwartet, dass der Verein einen neuen Mittelfeldspieler verpflichtet, aber nicht vorher.