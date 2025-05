Trent Alexander-Arnold bestätigt seinen Abschied vom FC Liverpool nach 20 Jahren

HQ

Trent Alexander-Arnold hat bestätigt, dass er Liverpool verlassen wird, sobald sein Vertrag im nächsten Monat ausläuft. Jetzt, da Liverpool bereits den Premier-League-Titel gefeiert hat und für den Verein nichts mehr auf dem Spiel steht, wird die Nachricht für seine Fans leichter verdaulich sein, denn sie hatten sich gewünscht, dass er für immer in Liverpool bleibt, dem Verein, bei dem der 26-Jährige aus dem Liverpooler Vorort Merseyside seit seinem sechsten Lebensjahr gespielt hatte. In der ersten Mannschaft, in der er 2016 debütierte, absolvierte er 352 Spiele und erzielte 23 Tore.

"Ich denke, in erster Linie möchte ich sagen, dass es keine leichte Entscheidung ist, und es sind viele Gedanken und Gefühle darin geflossen. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier, habe jede einzelne Minute davon geliebt, habe alle meine Träume verwirklicht, habe alles erreicht, was ich hier jemals erreichen wollte."

Die Ankündigung wurde auf der Website von Liverpool veröffentlicht, zusammen mit einem Interview, in dem Alexander-Arnold erklärt, warum er diese Entscheidung getroffen hat: "Ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, an dem ich das Gefühl habe, dass ich eine neue Veränderung brauche, eine neue Herausforderung für mich als Spieler und als Mensch."

https://x.com/FabrizioRomano/status/1919319555911954713

Seine nächste Station wird mit ziemlicher Sicherheit Real Madrid sein, wie seit Monaten berichtet wird. Der Rechtsverteidiger wird ein natürlicher Ersatz für den alternden Dani Carvajal sein, aber beide werden im nächsten Jahr auf dieser Position rotieren, sobald Dani Carvajal sich von seiner Verletzung erholt hat, und es wird am neuen Trainer, wahrscheinlich Xabi Alonso, liegen, zu entscheiden, wer in der Startelf stehen wird...