Wer ist Álvaro Carreras, ehemaliger Spieler von Manchester United, der Gerüchten zufolge bei Real Madrid unterschreiben soll

Real Madrid wird unter Xabi Alonso deutlich anders aussehen als unter Carlo Ancelotti in dieser Saison, die kurz vor dem Ende steht. Der Klub wird endlich Geld für Spieler ausgeben, die vor Monaten dringend gebraucht wurden, vor allem in der Verteidigung: Trent Alexander-Arnold wird ein neuer Linksverteidiger sein, Dean Huijsen wird ein neuer Innenverteidiger sein... und alles deutet darauf hin, dass Álvaro Carreras ein neuer Linksverteidiger sein wird.

Wie im Fall von Huijsen setzt Real Madrid auf junge (er ist 22) und einheimische (er spielte für die spanische U21-Nationalmannschaft) Talente. Carreras wurde im März 2023 in Ferrol geboren und spielte in lokalen Teams (Racing Ferrol, Deportivo de la Coruña), bevor er 2017 in die Jugendmannschaft von Real Madrid wechselte.

2020 wechselte er dann in die Jugendmannschaft von Manchester United und wurde einige Male von der ersten Mannschaft nominiert, verließ aber nie die Bank. Anstatt ihn einzusetzen, wurde er dreimal ausgeliehen: an Preston North End (einen Zweitligisten), in der Saison 2023/23 an Granada (als sie abstiegen) und dann an Benfica, wo er eine Kaufoption erhielt, um den Spieler für 6 Millionen Euro plus 3 Euro für Add-ons zu kaufen.

Gerüchten zufolge wechselt Álvaro Carreras zu Real Madrid, aber erwarten Sie diese Woche keine Neuigkeiten

Bisher ist noch nichts bestätigt, aber mehrere Medien haben gesagt, dass eine Einigung zwischen Real Madrid und Benfica erzielt wurde. Der Journalist Siro López sagte, dass Verhandlungen über einen Fünfjahresvertrag laufen, auch wenn Manchester United noch im Rennen sein könnte, und könnte eine Klausel aktivieren, die eine Leihe zwischen dem englischen und dem portugiesischen Klub ermöglicht.

In jedem Fall würde eine Ankündigung erst nach dem Taça de Portugal Finale (portugiesischer Pokal) zwischen Benfica und Sporting Lissabon erfolgen, das am Sonntag, den 25. Mai, stattfindet. In der Primeira Liga verlor Benfica die Liga mit nur zwei Punkten Vorsprung an Sporting.