Nach Trent und Huijsen ist die nächste Verpflichtung von Real Madrid für das nächste Jahr so gut wie abgeschlossen und ein Schnäppchen

Real Madrid baut seinen Kader für die Saison 2025/26 weiter auf, mit einem Stopp bei der Klub-Weltmeisterschaft im nächsten Monat. Nach den Verpflichtungen von Trent Alexander-Arnold und Dean Huijsen ist der nächste Spieler, der wahrscheinlich in die Mannschaft aufgenommen wird, Nico Paz, ein in Spanien geborener, aber argentinischer Nationalspieler, der letzte Saison beim italienischen Klub Como spielte, aber in der Akademie von Real Madrid ausgebildet wurde.

Der 20-jährige Paz ist ein offensiver Mittelfeldspieler und spielte zwischen 2022 und 2024 für Real Madrid Castilla, die B-Mannschaft, während er in der letzten Saison einige Einsätze absolvierte, an einigen Liga- und Champions-League-Spielen teilnahm und in einem Gruppenspiel traf, was ihn zu einem der unbekanntesten Spieler macht, der im vergangenen Jahr die Champions-League- und Liga-Titel gewonnen hat.

Paz wurde an Como verkauft, einen italienischen Verein, der gerade in die Serie A aufgestiegen war (und schließlich den zehnten Platz in der Liga belegte und den Status von Cesc Fábregas als Trainer einführte), und erhielt einen Vierjahresvertrag. Es wurde jedoch weithin berichtet, dass Real Madrid in diesem Jahr 8 Millionen Euro (fast der Preis, zu dem Madrid ihn letztes Jahr verkauft hat, 6 Millionen Euro) für eine Rebuy-Option zahlen wird und laut Transfermarket immer noch einige Exklusivrechte an einem Spieler mit einem Marktwert von 35 Millionen Euro besitzt.

Nico Paz würde das Mittelfeld von Madrid verstärken und den Abgang von Luka Modric (und Toni Kroos vor ihm) ausgleichen, und einige sagen, dass dies diese Woche bekannt gegeben werden könnte, während der nächste Neuzugang, Verteidiger Álvaro Carreras, immer komplizierter wird, da beide Klubs, Real Madrid und Benfica, ihn für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft im kommenden Juni haben wollen...