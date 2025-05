Erleben Sie die emotionale Hommage von Luka Modrić und Carlo Ancelotti beim Abschied von Real Madrid

HQ

"Weine nicht, weil es vorbei ist, sondern lächle, weil es passiert ist", sagte Luka Modrić in seiner Abschiedsrede, als er das Santiago-Bernabéu-Stadion zum letzten Mal verließ. Es wird nicht das letzte Mal sein, dass er Weiß trägt: Er hat noch mindestens drei Spiele bei der Klub-WM Ende nächsten Monats, aber es war sein Abschied von 70.000 weinenden Fans im Stadion und weiteren Millionen zu Hause.

Das Spiel war ein 2:0-Sieg gegen das Mittelfeldteam Real Sociedad am letzten Spieltag von Madrid in LaLiga. Zwei Tore erzielte Kylian Mbappé, der seine Trophäe des Goldenen Schuhs als bester Torschütze aller europäischen Ligen in Händen hält (Mohamed Salah müsste morgen gegen Crystal Palace drei Tore erzielen), eine der wenigen Rettungen einer schlechten Saison ohne große Titel für Los Blancos.

Es wird jedoch als das letzte Spiel für Klublegende Modric (der seit seinem Wechsel zu Real Madrid im Jahr 2012 28 Trophäen gewonnen hat und im September 40 Jahre alt wird) im Bernabéu und als das letzte Spiel für Carlo Ancelotti auf der Bank in Erinnerung bleiben. Beide erhielten nach dem Spiel emotionale Würdigungen.

Carlo Ancelotti wurde in diesem Jahr viel kritisiert, viele Fans forderten sogar seine Entlassung. Nun, der Moment war gekommen: Der italienische Trainer verabschiedete sich auch von den Fans von Real Madrid und beendete bekanntlich ein Jahr zuvor seinen Vertrag, um nach Brasilien wechseln zu können, eine Bewegung, die der Verein erst zwei Tage zuvor bestätigt hatte.

Doch wenn man die Perspektive betrachtet, können ein paar harte Jahre nicht über fünf Jahre hinweggehen, in denen Ancelotti 15 Trophäen für Real Madrid gewann, darunter drei Champions Leagues und zwei Ligen. Und Ancelotti, der bei seinen letzten öffentlichen Auftritten so nüchtern und zurückhaltend geblieben war wie immer, brach zusammen, als er sich an "Karims drei Tore gegen PSG oder Rodrygos zwei gegen City, Lukas Pass gegen Chelsea oder Joselus zwei Tore gegen Bayern" erinnerte.

Auch Lucas Vázquez verabschiedet sich aus dem Bernabéu

Drei Legenden von Real Madrid sind heute in den Ruhestand getreten: Lucas Vázquez, der seine gesamte Karriere seit seinem 16. Lebensjahr bei Real Madrid verbrachte - mit Ausnahme eines Jahres, in dem er an Espanyol ausgeliehen wurde - verlässt den Verein in diesem Jahr ebenfalls, obwohl der Verein dies nicht offiziell bekannt gegeben hatte und er keine persönliche Ehrung erhielt. Spieler und Fans wussten es jedoch, und er wurde von allen Spielern mit Ovationen bedacht, als er in der 76. Minute ausgewechselt wurde.

Der mit Abstand emotionalste Moment ereignete sich jedoch in der 85. Minute, als Modrić ausgewechselt und das Spiel komplett unterbrochen wurde, so dass die Spieler von Real Madrid und Real Sociedad ihm auf einmal eine Ehrenwache geben konnten. Sogar Toni Kroos, der vor einem Jahr in den Ruhestand getreten ist, schloss sich seinen ehemaligen Teamkollegen an, um dem Ballon d'Or 2018 eine emotionale Hommage zu zollen, an einem Tag, den die Fans von Real Madrid nie vergessen werden.