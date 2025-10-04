Pecco Bagnaia kalibriert seine Zielsetzung nach dem Sieg von Marc Márquez in der MotoGP neu

HQ

Francesco Bagnaia erlebte in diesem Jahr eine sehr frustrierende Saison in der MotoGP und musste feststellen, wie er völlig im Schatten seines Ducati Lenovo Teamkollegen Marc Márquez stand, der am vergangenen Sonntag in Motegi, Japan, seinen siebten Weltmeistertitel in der MotoGP (Neunter in der Gesamtwertung) holte. Der 28-jährige Italiener gewann 2022 und 2023 die MotoGP-Weltmeisterschaft und wurde 2024 Vizemeister, knapp hinter Jorge Martín (der eine weitaus schlechtere Saison durchmachte, um ehrlich zu sein).

Bagnaia hatte gehofft, um den Titel kämpfen zu können, muss sich aber stattdessen mit einem dritten Platz begnügen. Aktuell hat er 274 Punkte, dahinter liegt Landsmann Marco Bezzecchi von Aprilia Racing mit 242 Punkten. Er hat aber noch Chancen, um den zweiten Platz zu kämpfen... gegen Marcs jüngeren Bruder Álex Márquez, der 340 Punkte auf dem Konto hat.

"Es stimmt, dass es fünf Rennen vor Schluss einen Rückstand von 66 Punkten gibt, aber das Ziel ist es, das Maximum herauszuholen. Ich hoffe wirklich, dass ich in Indonesien so ankommen kann, wie ich mich hier gefühlt habe, und versuchen kann, gegen Alex zu kämpfen. Das ist im Moment das richtige Ziel", sagte Bagnaia auf die kreative Frage, ob seine Kampagne 2026 jetzt begonnen habe.

Álex hat einen Vorsprung von 68 Punkten, der bei nur noch fünf ausstehenden Rennen (Indonesien, Australien, Malaysia, Portugal und Valencia) riesig erscheint. Aber es ist nicht unmöglich: Am vergangenen Wochenende hat Bagnaia 27 Punkte auf Álex gutgemacht.