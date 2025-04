MotoGP-Champion Jorge Martín Verletzungs-Update: Zwei Wochen im Krankenhaus in Katar, drei Monate Pause

HQ

MotoGP-Champion Jorge Martín wird gezwungen sein, sich "zwei, vielleicht drei Wochen" in einem Krankenhaus in Katar zu untersuchen und nicht weniger als drei Monate ausfallen zu müssen, sagte eine Quelle von Motorsport. Der Madrilene, der wegen seiner häufigen Stürze und Operationen und seiner Fähigkeit, auch nach einem Sturz immer wieder auf das Motorrad zurückzukehren, den Spitznamen Martinator trägt, wird sich die meiste Zeit der Saison schonen und an seine Genesung denken müssen, um auf die nächste Saison zu hoffen.

Martín verpasste bereits die ersten drei Rennen aufgrund von Verletzungen (er hatte zwei Stürze in der Vorsaison), und bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende (das auch sein Debüt im Aprilia-Team war) in Katar stürzte er erneut, wurde von Fabio di Giannantonio getroffen und lag zu Boden, brach sich elf Rippen und erlitt einen Pneumothorax.

Eine Quelle sagte, dass Martín ein Drainageschlauch in seine rechte Seite eingesetzt wurde, der in vier bis sieben Wochen nicht entfernt wird. Er verbrachte die zweite Nacht im Krankenhaus etwas besser, "aber er hat große Schmerzen und der Schlauch in seiner Seite stört ihn sehr", sagte die Quelle.

"Wenn alles sehr gut läuft, könnte Jorge versuchen, in ein Flugzeug zu steigen und in etwa zwei Wochen zu fliegen. Vielleicht sogar drei", sagten sie, aber er wird frühestens in drei Monaten in den Wettbewerb zurückkehren können.