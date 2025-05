Jorge Martín bricht das Schweigen und bekräftigt die Absicht, Aprilia bis 2026 zu verlassen: "Es gibt keinen Konflikt oder Schuldzuweisungen"

HQ

Die Spannungen zwischen Jorge Martín, MotoGP-Champion 2024 (mit einem anderen Team, Ducati), und seinem neuen Team für 2025, Aprilia, sind explodiert. Der Madrilene hat eine Erklärung veröffentlicht, in der er seinen Wunsch bestätigt, das Team im Jahr 2026 zu verlassen, und wird dafür eine Klausel in seinem Vertrag verwenden, die besagt, dass er, wenn er nach sechs Rennen kein ernsthafter Anwärter auf den Titel ist, mit anderen Teams verhandeln darf.

Nur wenige hätten vor einem Jahr, als der Deal abgeschlossen wurde, vorhersagen können, dass dies der Fall sein würde. Aber eine Reihe von Unfällen hat dazu geführt, dass Martín bisher jeden Grand Prix verpasst hat, mit Ausnahme von Katar, wo er einen weiteren Sturz erlitt und nicht ins Ziel kam.

"Angesichts der Notwendigkeit, bis zu einem im Vertrag festgelegten Datum eine Entscheidung zu treffen, habe ich mich entschieden, von meinem Recht Gebrauch zu machen, für die Saison 2026 freigestellt zu werden", sagte Martín in einer Erklärung in den sozialen Medien.

Martín beteuert, dass er nicht gegen den Vertrag verstößt. "Als wir es unterschrieben haben, habe ich mit Aprilia vereinbart, dass ich mir das Recht vorbehalte, über meine Zukunft für 2026 zu entscheiden, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt werden. Dies war für mich damals eine wesentliche Voraussetzung, um das Vertragsangebot anzunehmen."

Aprilia reagierte auf frühe Berichte, dass Martín erwäge, den Verein zu verlassen (was jetzt bestätigt wurde), und sagte, dass sie rechtliche Schritte gegen Martín wegen Vertragsbruchs einleiten würden. Martín sollte friedlich gehen ("Es gibt keinen Konflikt oder Schuldzuweisungen"), ohne dem Team die Schuld für seine Stürze zu geben, und fügte hinzu, dass "ich das Motorrad, das Team und den Einsatz aller an dem Projekt Beteiligten schätze", machte aber deutlich, dass er Aprilia bis 2026 verlassen will.