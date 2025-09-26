Marc Márquez wird die MotoGP 2025 gewinnen, und die übliche Debatte kehrt zurück: Sieben oder neun Weltmeisterschaften?

HQ

Während Marc Márquez dem MotoGP-WM-Titel 2025 immer näher kommt, ist eine alte Debatte wieder aufgetaucht: Wie viele Weltmeistertitel hat er? In Japan an diesem Wochenende muss er nur noch drei Punkte mehr als Álex Márquez holen, um Weltmeister 2025 zu werden und neunfacher Weltmeister zu werden... Oder wird er siebenfacher Weltmeister?

Die Theorie ist einfach. Marc Márquez hat sechs Weltmeisterschaften in der MotoGP (der höchsten Motorradkategorie, die früher als 500er-Klasse bekannt war) gewonnen, in den Jahren 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 und 2019. Am Sonntag könnte er seinen siebten Sieg einfahren. Davor gewann er 2012 die Moto2-Weltmeisterschaft und 2010 die 125er-Weltmeisterschaft (die heute als Moto3 bekannt ist).

Die Kontroverse dreht sich darum, mit welcher Nummer die MotoGP ihren Weltmeistertitel feiern wird. Neun oder sieben? Laut dem, was MotoGP-Quellen gegenüber El Periodico de Catalunya (via Motorsport) sagten, wird die Meisterschaft beginnen, nur noch MotoGP-Titel zu zählen, anstatt andere Kategorien. "Was wir in Motegi feiern werden, wenn Márquez die Meisterschaft gewinnt, wird sein siebter MotoGP-Weltmeistertitel sein. Das bedeutet auch, dass wir begonnen haben, 'MotoGP' anstelle von 'Königsklasse' oder 500ccm/MotoGP zu verwenden."

Diese Entscheidung, die Ende letzten Jahres getroffen wurde, ist Teil der Markentransformation der MotoGP, die sich jetzt im Besitz des F1-Eigentümers Liberty Media befindet, in der Hoffnung, den Wert der Marke zu steigern und neue Zielgruppen zu erreichen. In diesem Sinne wäre es verwirrender zu sagen, dass Márquez ein neunfacher Weltmeister ist.

Er würde damit zu Valentino Rossi aufschließen (der ebenfalls sieben Weltmeisterschaften in der MotoGP und zwei in den unteren Kategorien gewann). Wenn er gewinnt, wird er spezielle Kleidung tragen, die seine sieben Titel hervorhebt, obwohl er eigentlich neun hat...